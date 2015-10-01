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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31
Дата: 12 декабря 2018 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,92/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность средняя.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:03
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23
Дата: 12 декабря 2018 г. 16.21
Рынок Запорожья, опт:
$ - 28,00/28,08 UAH/USD (с утра - 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,419 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания оптового клиентского спроса. Ликвидность низкая.
До полудня настроение на местном рынке не менялось: доминирование спроса и низкие обороты.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
После обеда на рынке города доминирование клиентских покупок сохранилось, хотя обороты не радовали. Цены СКВ поднимались, подтверждая «бычий» характер рынка, явно не способствовавший ликвидности. Последняя, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:31
Дата: 13 декабря 2018 г. на 10.27
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,08 UAH/USD
€ 31,75/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в сопровождении тишины по части реальных сделок. Народ адаптируется к ценам валютного межбанка, пока избегая визитов в ОП.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:09
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущем доминировании оптового клиентского предложения валюты, позволившего местных дилерам понизить офера в паре доллар-гривня к уровням: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,416/0,419 UAH/RUB.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:20
Дата: 13 декабря 2018 г. 16.18
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,95/28,03 UAH/USD (с утра - 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,05 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,75/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,75/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,419 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в сопровождении тишины по части реальных сделок. Народ адаптировался к подскочившим ценам валютного межбанка, пока избегая визитов в ОП.
Адаптация не затянулась надолго, и с началом коррекции «зеленого» безнала на межбанке, на рынке Запорожья инициировался объемный клиентский «принос».
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о текущем доминировании оптового клиентского предложения валюты, позволившего местных дилерам понизить офера в паре доллар-гривня к уровням: 28,00/28,05 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль 0,416/0,419 UAH/RUB.
После обеда на рынке города доминирование клиентских продаж валюты «в особо крупных размерах» сохранилось, провоцируя риски обострения гривнедефицита.
Ураганный клиентский «принос» обеспечил запорожскому рынку наличных некоторое повышение ликвидности, несмотря на сохранившийся перекос в сторону «приноса» - обороты, заслужив от «неформалов» Запорожья «тройку», немного улучшили провальные показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:44
Дата: 14 декабря 2018 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в сопровождении равновесной торговли розничными партиями валюты. Запорожцы жалуются, что «банки продавливают курс доллара вниз».
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