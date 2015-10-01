RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:45

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69551
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4451 раз.
Подякували: 8041 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 219220221222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Харкові 1 ... 249, 250, 251
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2504 172585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 12:46
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 292, 293, 294
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2936 198258
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 12:44
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 225, 226, 227
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2263 156158
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 12:44
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65291)
17.12.2018 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.