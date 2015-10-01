Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:45
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
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