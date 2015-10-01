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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:45

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:26

Дата: 17 декабря 2018 г. 16.17

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,97/28,04 UAH/USD (с утра - 27,95/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 31,5/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в сопровождении доминирования предложения оптовых (до $20,0 тыс.) партий СКВ.

До полудня это настроение (преобладание оферов СКВ) сохранилось, дав повод запорожским валютчикам немного понизить позицию «предложение» доллара.

По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья настроение клиентов «перевернулось» - доминировавший клиентский «принос» сменился агрессивным спросом на доллар. Агрессивность спроса была настолько высока, что по итогам дня было сформировано преобладание бидов, перекосивших рынок их поднявших цены «американца» к закрытию.

Как и на пятничной сессии, этот дисбаланс не повредил итоговую ликвидность, которая, выросла, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:29

Дата: 18 декабря 2018 г. на 10.26
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,97/28,03 UAH/USD
€ 31,72/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в сопровождении сбалансированной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
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