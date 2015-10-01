Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:45
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
Додано: Пон 17 гру, 2018 16:26
Дата: 17 декабря 2018 г. 16.17
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,97/28,04 UAH/USD (с утра - 27,95/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,03 UAH/USD)
€ – 31,5/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в сопровождении доминирования предложения оптовых (до $20,0 тыс.) партий СКВ.
До полудня это настроение (преобладание оферов СКВ) сохранилось, дав повод запорожским валютчикам немного понизить позицию «предложение» доллара.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении стартовавшего с открытия доминирования оптового клиентского «приноса» валюты, сопровождаясь незначительными изменениями в действующих ценах: 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья настроение клиентов «перевернулось» - доминировавший клиентский «принос» сменился агрессивным спросом на доллар. Агрессивность спроса была настолько высока, что по итогам дня было сформировано преобладание бидов, перекосивших рынок их поднявших цены «американца» к закрытию.
Как и на пятничной сессии, этот дисбаланс не повредил итоговую ликвидность, которая, выросла, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 18 гру, 2018 10:29
Дата: 18 декабря 2018 г. на 10.26
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,97/28,03 UAH/USD
€ 31,72/31,85 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в сопровождении сбалансированной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:29
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении жесткого доминирования оптового клиентского «приноса» на фоне некоторых перемен в действующих ценах: 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:32
Дата: 18 декабря 2018 г. 16.29
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,92/28,00 UAH/USD (с утра - 27,97/28,03 UAH/USD, к полудню – 27,93/28,00 UAH/USD)
€ – 31,70/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,72/31,85 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в сопровождении сбалансированной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.
До полудня это «равновесное» настроение сменялось под давлением становящихся более активными клиентских оферов СКВ.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении жесткого доминирования оптового клиентского «приноса» на фоне некоторых перемен в действующих ценах: 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья настроение клиентов немного изменилось – доминирование клиентских оферов постепенно «разбавлялось» покупками.
Последнее обстоятельство «смягчило» жесткое доминирование клиентского «приноса», одновременно стимулировав торговую активность. По итогам дня в Запорожье некоторое преобладание клиентского предложения СКВ и «четверка» за обороты. Как и накануне.
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:50
Дата: 19 декабря 2018 г. на 10.43
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,85/27,95 UAH/USD
€ 31,65/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении
жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:03
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:54
Дата: 19 декабря 2018 г. 16.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,80/27,87 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,65/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,408/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в сопровождении
жесткого доминирования клиентского предложения валюты в оптовых количествах, клиентские покупки отсутствуют.
До полудня это преобладание «приноса» постепенно сменялось появлением клиентских покупок СКВ.
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о состоявшемся перевороте в настроении клиентов: доминировавший с утра оптовый клиентский «принос» сменился относительным равновесием спроса и предложения на фоне некоторого преобладания спроса. Эти перемены позволили запорожцам сохранить цены открытия: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,80 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые «вдруг» «осознали» серьезную коррекцию безналичного «американца». Это «просветление» вызвало возобновление агрессивного «приноса», который не только перекосил рынок в свою сторону, но и уронил цены на местном рынке.
Высокая курсовая динамика на фоне итогового «перекоса» стоила запорожцам ликвидности – обороты, заслужив от дилеров наличного рынка Запорожья «тройку», понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:50
Дата: 20 декабря 2018 г. на 10.46
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,75/27,84 UAH/USD
€ 31,60/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,412 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
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