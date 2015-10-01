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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:25

Дата: 20 декабря 2018 г. 17.20

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,70/27,78 UAH/USD (с утра - 27,75/27,84 UAH/USD, к полудню – 27,67/27,75 UAH/USD)
€ – 31,55/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,412 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

До полудня эта розничная торговля сохранилась на фоне заметного дисконтирования цен в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые начали приобретать подешевевшую валюту. Интенсивность спроса в результате перекосила рынок в этом направлении, а отсутствие оптовых объемов сделок сохранило итоговую ликвидность на местном рынке на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:49

Дата: 21 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,60/27,73 UAH/USD
€ 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского предложения валюты.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:27

Дата: 21 декабря 2018 г. 16.25

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,60/27,70 UAH/USD (с утра - 27,60/27,73 UAH/USD, к полудню – 27,55/27,65 UAH/USD)
€ – 31,43/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,55 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,412 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского предложения валюты.

До полудня эта розничная торговля сохранилась на фоне снижения действующих цен и постепенного появления клиентских покупок.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые начали агрессивно приобретать подешевевшую валюту. Интенсивность спроса в результате перекосила рынок в этом направлении, а отсутствие оптовых объемов сделок сохранило итоговую ликвидность на местном рынке на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:46

Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:19

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35

Дата: 22 декабря 2018 г. 16.32

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,67/27,80 UAH/USD (с утра - 27,65/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,75 UAH/USD)
€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,398/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,405 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,405 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.

До полудня это настроение в целом сохранилось, хотя клиентский интерес к доллару начал постепенно угасать.

По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действовали цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья продолжалось постепенное выравнивание рынка, которое до конца завершить не удалось – по итогам дня относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
Этот символически «перекос» не помешал росту итоговой ликвидности торгов, заслужившей от запорожских дилеров «четверку» и повысившей «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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