|
|
|
Курси валют у Запоріжжі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:25
Дата: 20 декабря 2018 г. 17.20
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,70/27,78 UAH/USD (с утра - 27,75/27,84 UAH/USD, к полудню – 27,67/27,75 UAH/USD)
€ – 31,55/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,412 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
До полудня эта розничная торговля сохранилась на фоне заметного дисконтирования цен в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении двусторонней торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют. На этом фоне в городе действуют цены: 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,70 UAH/EUR, рубль 0,405/0,412 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые начали приобретать подешевевшую валюту. Интенсивность спроса в результате перекосила рынок в этом направлении, а отсутствие оптовых объемов сделок сохранило итоговую ликвидность на местном рынке на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:49
Дата: 21 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,60/27,73 UAH/USD
€ 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского предложения валюты.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:19
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:27
Дата: 21 декабря 2018 г. 16.25
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,60/27,70 UAH/USD (с утра - 27,60/27,73 UAH/USD, к полудню – 27,55/27,65 UAH/USD)
€ – 31,43/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,55 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,412 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,412 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского предложения валюты.
До полудня эта розничная торговля сохранилась на фоне снижения действующих цен и постепенного появления клиентских покупок.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса», слегка «разбавленного» розничными клиентскими покупками.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,55/27,65 UAH/USD, евро – 31,40/31,55 UAH/EUR, рубль 0,400/0,410 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова перемены в настроениях клиентов, которые начали агрессивно приобретать подешевевшую валюту. Интенсивность спроса в результате перекосила рынок в этом направлении, а отсутствие оптовых объемов сделок сохранило итоговую ликвидность на местном рынке на «посредственном» уровне – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 10:46
Дата: 22 декабря 2018 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,65/27,75 UAH/USD
€ 31,40/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,396/0,405 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:19
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действуют цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35
Дата: 22 декабря 2018 г. 16.32
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,67/27,80 UAH/USD (с утра - 27,65/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,75 UAH/USD)
€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,398/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,405 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,405 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.
До полудня это настроение в целом сохранилось, хотя клиентский интерес к доллару начал постепенно угасать.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.
На этом фоне в городе действовали цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья продолжалось постепенное выравнивание рынка, которое до конца завершить не удалось – по итогам дня относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
Этот символически «перекос» не помешал росту итоговой ликвидности торгов, заслужившей от запорожских дилеров «четверку» и повысившей «посредственные» показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:39
Дата: 26 декабря 2018 г. на 10.38
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,60/27,75 UAH/USD
€ 31,30/31,50 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского предложения валюты.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:20
Дата: 26 декабря 2018 г. 16.16
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,50/27,63 UAH/USD (с утра - 27,60/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,45/27,60 UAH/USD)
€ – 31,30/31,45 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,50 UAH/EUR, к полудню – 31,20/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского предложения валюты.
До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок.
По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания розничного клиентского приноса валюты, что стало основной причиной снижения действующих цен к отметке:
27,45/27,60 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,403 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья наметалась смена настроения, приведшая к предфинишному \незначительному отскоку курса доллара и евро. Это стало следствием появившегося после 14.20 клиентского спроса.
Мы не исключаем, что низы полуденных цен попытались выкупить клиенты, увидевшие незначительное подорожание безналичного «американца» на межбанке после 13.50 Киева.
По итогам дня, несмотря на послеобеденный спрос, на рынке Запорожья сохранилось преобладание «приноса». Ликвидность оставляла желать лучшего, заслужив «тройку» и понизив показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69786
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4467 раз.
- Подякували: 8071 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|467
|53901
|
|
|2960
|200173
|
|
|2281
|157082
|
|