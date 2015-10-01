Курси валют у Запоріжжі

Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35

Дата: 22 декабря 2018 г. 16.32



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,67/27,80 UAH/USD (с утра - 27,65/27,75 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,75 UAH/USD)

€ – 31,45/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)

RUB – 0,398/0,402 UAH/RUB (с утра - 0,396/0,405 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,405 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания оптового клиентского спроса на валюту.



До полудня это настроение в целом сохранилось, хотя клиентский интерес к доллару начал постепенно угасать.



По состоянию на 12.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского спроса на доллар, хотя, с их слов, покупки клиентов потеряли свою активность, компенсировав это ростом интереса к рублю.

На этом фоне в городе действовали цены: 27,65/27,75 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья продолжалось постепенное выравнивание рынка, которое до конца завершить не удалось – по итогам дня относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.

Этот символически «перекос» не помешал росту итоговой ликвидности торгов, заслужившей от запорожских дилеров «четверку» и повысившей «посредственные» показатели предыдущей сессии.