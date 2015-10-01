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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:09

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:42

Дата: 27 декабря 2018 г. 16.40

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,70/27,85 UAH/USD (с утра - 27,55/27,70 UAH/USD, к полудню – 27,60/27,80 UAH/USD)
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.

До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам пришлось приподнимать действующие цены, сообразно «бычьим» настроениям на межбанке.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья повышение действующих цен было пролонгировано, однако, судя по всему, они «перегнули палку» с этим ростом. К финишу активизировался клиентский «принос», немного перекосив в свою сторону равновесный в целом рынок.
По итогам дня обороты были неважные, заслужив от запорожских дилеров «слабую тройку» и понизив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37

Дата: 28 декабря 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,75/27,90 UAH/USD
€ 31,405/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,392/0,400 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.
дядя Caша
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