|
|
|
Курси валют у Запоріжжі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:09
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:42
Дата: 27 декабря 2018 г. 16.40
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,70/27,85 UAH/USD (с утра - 27,55/27,70 UAH/USD, к полудню – 27,60/27,80 UAH/USD)
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню – 31,40/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.
До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам пришлось приподнимать действующие цены, сообразно «бычьим» настроениям на межбанке.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с открытия равновесия спроса и предложения в сделках с розничными партиями валюты. Этот баланс поддерживался ростом действующих цен: 27,60/27,80 UAH/USD, евро – 31,40/31,65 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья повышение действующих цен было пролонгировано, однако, судя по всему, они «перегнули палку» с этим ростом. К финишу активизировался клиентский «принос», немного перекосив в свою сторону равновесный в целом рынок.
По итогам дня обороты были неважные, заслужив от запорожских дилеров «слабую тройку» и понизив показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37
Дата: 28 декабря 2018 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,75/27,90 UAH/USD
€ 31,405/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,392/0,400 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительной сбалансированности местного рынка при некотором преобладании клиентского спроса. Цены на указанное время выросли, ведомые событиями на межбанке и клиентским «интересом» к доллару: 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54
Дата: 28 декабря 2018 г. 16.51
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,75/27,90 UAH/USD, к полудню – 27,80/28,00 UAH/USD)
€ – 31,60/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,392/0,400 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,400 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.
До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам пришлось приподнимать действующие цены, сообразно «бычьим» настроениям на межбанке, а также из-за ставших более агрессивными покупок СКВ.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительной сбалансированности местного рынка при некотором преобладании клиентского спроса. Цены на указанное время выросли, ведомые событиями на межбанке и клиентским «интересом» к доллару: 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.
После обеда на рынке Запорожья повышение действующих цен было пролонгировано, сопровождаясь нарастанием агрессивности спроса. Последний, к слову, по итогам дня, доминировал. Не исключено, что этот итоговый «перекос» в комплекте с отсутствием оптовых сделок, не дали вырасти оборотам, оставшимся на уровне предыдущей сессии и заслужившим от валютчиков Запорожья «тройку».
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:26
Дата: 29 декабря 2018 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,20 UAH/USD
€ 31,60/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги субботы в условиях преобладания клиентского спроса на оптовые партии доллара.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:41
По состоянию на 12.37 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении сбалансированной торговли оптовыми партиями валюты, сменившей утреннее преобладание спроса.
Цены на указанное время выросли вследствие дополуденного доминирования бидов: 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль 0,395/0,405 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:44
Дата: 02 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях низколиквидного, «на уровне плинтуса», баланса спроса и предложения. Значительная часть «обменок» в Запорожье 02-го не работает.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:41
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69913
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2545
|175171
|
|
|2291
|157638
|
|
|2974
|200988
|
|