Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:54

Дата: 28 декабря 2018 г. 16.51



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,75/27,90 UAH/USD, к полудню – 27,80/28,00 UAH/USD)

€ – 31,60/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,40/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,397/0,405 UAH/RUB (с утра - 0,392/0,400 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,400 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты.



До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам пришлось приподнимать действующие цены, сообразно «бычьим» настроениям на межбанке, а также из-за ставших более агрессивными покупок СКВ.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительной сбалансированности местного рынка при некотором преобладании клиентского спроса. Цены на указанное время выросли, ведомые событиями на межбанке и клиентским «интересом» к доллару: 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/31,90 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность немного выросла.



После обеда на рынке Запорожья повышение действующих цен было пролонгировано, сопровождаясь нарастанием агрессивности спроса. Последний, к слову, по итогам дня, доминировал. Не исключено, что этот итоговый «перекос» в комплекте с отсутствием оптовых сделок, не дали вырасти оборотам, оставшимся на уровне предыдущей сессии и заслужившим от валютчиков Запорожья «тройку».