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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:26
Дата: 03 января 2019 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,05 UAH/USD
€ 31,60/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,400 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Практически все «обменки» в Запорожье 03-го работают.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:09
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:29
Дата: 03 января 2019 г. 16.28
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,85/27,93 UAH/USD (с утра - 27,90/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,850/27,98 UAH/USD)
€ – 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,400 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,400 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Практически все «обменки» в Запорожье 03-го работают.
До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь коррекцией действующих цен.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.
После обеда на рынке Запорожья произошла смена настроения: доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился клиентскими покупками, которые, в конечном счете, остановили коррекцию цен и выровнять местный рынок в итоговое равновесие покупок и продаж, принесшее, наконец-то позитив на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», повысили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:40
Дата: 04 января 2019 г. на 10.35
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,85/27,95 UAH/USD
€ 31,50/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Спрос отсутствует.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:22
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:13
Дата: 04 января 2019 г. 16.10
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,90/28,00 UAH/USD)
€ – 31,60/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,398/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,403 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Спрос отсутствует.
До полудня это настроение начало меняться – ему на смену приходил коллапс в торгах. Покупатели отказывались приобретать, а продавцы начали сворачивать офера. Источник перемен в «бычьем» тренде на рынке «зеленого» безнала.
По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья произошла смена настроения: установившаяся к полудню пауза в работе сменилась доминированием клиентского спроса, с одной стороны заставив местных дилеров поднять действующие цены, с другой, «перекосив» рынок по итогам пятницы в сторону спроса. Несмотря на этот «перекос» и «бычий» тренд, обороты на рынке Запорожья остались на приличном уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:24
Дата: 08 января 2019 г. на 10.20
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,60/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос отсутствует.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:59
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на рынке города преобладания розничного клиентского «приноса», сопровождаемого текущими выросшими ценами: 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль 0,408/0,413 UAH/RUB.
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