Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:13

Дата: 04 января 2019 г. 16.10



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,90/28,10 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,90/28,00 UAH/USD)

€ – 31,60/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,398/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,403 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Спрос отсутствует.



До полудня это настроение начало меняться – ему на смену приходил коллапс в торгах. Покупатели отказывались приобретать, а продавцы начали сворачивать офера. Источник перемен в «бычьем» тренде на рынке «зеленого» безнала.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на рынке города традиционной «полуденной паузы» в торговле: потенциальные покупатели испугались выросшей цены СКВ, а продавцы, увидев «бычий» тренд на межбанке, свернули «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,400/0,405 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья произошла смена настроения: установившаяся к полудню пауза в работе сменилась доминированием клиентского спроса, с одной стороны заставив местных дилеров поднять действующие цены, с другой, «перекосив» рынок по итогам пятницы в сторону спроса. Несмотря на этот «перекос» и «бычий» тренд, обороты на рынке Запорожья остались на приличном уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.