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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:49

Дата: 17 января 2019 г. 16.44

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,96/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,85/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия сделок с розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.

До полудня это настроение начало меняться – ему на смену приходило преобладание клиентских оферов валюты.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.

После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского «приноса», сопровождаясь неважной ликвидностью. По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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