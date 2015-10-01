Курси валют у Запоріжжі

Додано: Пон 21 січ, 2019 16:53

Дата: 21 января 2019 г. 16.51



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,88/27,95 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,98 UAH/USD)

€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе

наблюдается нехватка гривни.



До полудня это настроение не менялось, обостряя дефицит нацвалюты.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».



После обеда на рынке Запорожья произошли перемены, связанные с появлением на местном рынке гривневой ликвидности. Это стимулировали клиентские покупки, которые выровняли рынок в равновесие.



Тем не менее, дополуденное доминирование клиентского «приноса» обеспечило итоговое преобладание оферов валюты, перекосившее местный рынок в этом направлении.

Не исключено, что этот дисбаланс «повредил» в комплекте с «синдромом понедельника» и нехваткой гривни итоговую ликвидность сессии 21-го.

Во всяком случае, запорожские валютчики за обороты в понедельник поставили «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.