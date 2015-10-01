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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:49
Дата: 17 января 2019 г. 16.44
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,96/28,05 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,05 UAH/USD)
€ – 31,85/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,90/32,10 UAH/EUR, к полудню – 31,90/32,05 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия сделок с розничными партиями валюты. Оптовые сделки отсутствуют.
До полудня это настроение начало меняться – ему на смену приходило преобладание клиентских оферов валюты.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении на местном рынке незначительного преобладания клиентского «приноса», способствовавшего коррекции действующих цен к отметке: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,90/32,05 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB. Объемы сделок – розничные.
После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского «приноса», сопровождаясь неважной ликвидностью. По итогам дня обороты на рынке Запорожья, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:51
Дата: 18 января 2019 г. на 10.45
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе «поголовные» продажи СКВ по 28,00 и дефицит гривни.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:09
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».
Объемы сделок – розничные.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:29
Дата: 18 января 2019 г. 16.26
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,95/28,05 UAH/USD (с утра - 27,90/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,90/28,00 UAH/USD)
€ – 31,80/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,80/31,95 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе «поголовные» продажи СКВ по 28,00 и дефицит гривни.
До полудня это настроение не менялось, обостряя дефицит нацвалюты.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса», сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются дисконтировать курсы из-за потерь клиентского «приноса».
Объемы сделок – розничные.
После обеда на рынке Запорожья произошли перемены, связанные с появлением на местном рынке гривневой ликвидности. Это стимулировали клиентские покупки, объем которых заметно вырос.
Клиентский спрос в конечном счете, перекосил рынок в свою пользу, вызвав предфинишный рост цен и оборотов. Последние, заслужив по итогам дня «тройку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:25
Дата: 21 января 2019 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/27,98 UAH/USD
€ 31,70/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе
наблюдается нехватка гривни.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».
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Додано: Пон 21 січ, 2019 16:53
Дата: 21 января 2019 г. 16.51
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,88/27,95 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,98 UAH/USD)
€ – 31,70/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню – 31,70/31,90 UAH/EUR)
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,417 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах. В городе
наблюдается нехватка гривни.
До полудня это настроение не менялось, обостряя дефицит нацвалюты.
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в розничных объемах, сопровождавшегося стабильностью действующих цен (27,90/27,98 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,413/0,417 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, опасаются снижать курсы из-за рисков потерь клиентского «приноса».
После обеда на рынке Запорожья произошли перемены, связанные с появлением на местном рынке гривневой ликвидности. Это стимулировали клиентские покупки, которые выровняли рынок в равновесие.
Тем не менее, дополуденное доминирование клиентского «приноса» обеспечило итоговое преобладание оферов валюты, перекосившее местный рынок в этом направлении.
Не исключено, что этот дисбаланс «повредил» в комплекте с «синдромом понедельника» и нехваткой гривни итоговую ликвидность сессии 21-го.
Во всяком случае, запорожские валютчики за обороты в понедельник поставили «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:42
Дата: 22 января 2019 г. на 10.38
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,00 UAH/USD
€ 31,70/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:10
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении на местном рынке преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах, сопровождавшегося коррекцией действующих цен (27,87/27,93 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль 0,413/0,416 UAH/RUB). Запорожцы, с их слов, начинают опасаться гривнедефицита.
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