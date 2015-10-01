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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:45

Дата: 23 января 2019 г. на 10.43
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,80 UAH/USD
€ 31,45/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:42

Дата: 23 января 2019 г. 16.41

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,75/27,85 UAH/USD (с утра - 27,65/27,80 UAH/USD, к полудню – 27,75/27,85 UAH/USD)
€ – 31,45/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,50/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение трансформировалось, сменяясь относительным равновесием покупок и продаж на фоне подорожания работавшихся валют, сообразно восходящему тренду пары доллар-гривня на межбанке.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра розничный «принос» сменился равновесной торговлей. При этом действующие цены немного выросли, реагируя на восходящий тренд «зеленого» безнала: 27,75/27,85 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья ситуация не изменилась: по-прежнему шла низколиквидная двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, позволяя местным дилерам не ревизовать действующие долларовые цены.

Итоговый баланс спрос/предложение не спас обороты запорожского рынка – как и накануне они оказались «слабыми», заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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