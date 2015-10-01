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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:47

Дата: 28 января 2019 г. 16.45

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,68/27,73 UAH/USD (с утра - 27,70/27,80 UAH/USD, к полудню – 27,70/27,76 UAH/USD)
€ – 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение сохранялось, поддерживаемое откатом на рынке безналичного доллара на фоне неспешной трансформации розничного клиентского «приноса» в мелкооптовые офера валюты.

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», объем которого вырос до мелкооптовых значений. При этом действующие цены едва заметно понизились с уровней открытия: 27,70/27,76 UAH/USD, евро – 31,55/31,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.

Запорожские валютчики, избегая радикального снижения более значимых бидов в паре доллар-гривня, опасались падения клиентского «приноса».

После обеда на рынке Запорожья ситуация изменилась: доминировавшие до полудня клиентские продажи валюты сменились покупками СКВ. Это выровняло местный рынок в итоговое равновесие спроса и предложения, которое, однако, не способствовало прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожцев «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:47

Дата: 29 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,65/27,73 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.
дядя Caша
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