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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:47
Дата: 28 января 2019 г. 16.45
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,68/27,73 UAH/USD (с утра - 27,70/27,80 UAH/USD, к полудню – 27,70/27,76 UAH/USD)
€ – 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,65 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,418 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
До полудня это настроение сохранялось, поддерживаемое откатом на рынке безналичного доллара на фоне неспешной трансформации розничного клиентского «приноса» в мелкооптовые офера валюты.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», объем которого вырос до мелкооптовых значений. При этом действующие цены едва заметно понизились с уровней открытия: 27,70/27,76 UAH/USD, евро – 31,55/31,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.
Запорожские валютчики, избегая радикального снижения более значимых бидов в паре доллар-гривня, опасались падения клиентского «приноса».
После обеда на рынке Запорожья ситуация изменилась: доминировавшие до полудня клиентские продажи валюты сменились покупками СКВ. Это выровняло местный рынок в итоговое равновесие спроса и предложения, которое, однако, не способствовало прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожцев «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 10:47
Дата: 29 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,65/27,73 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:35
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился спросом на СКВ, сопровождаясь действующими на указанное время ценами: 27,65/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:14
Дата: 29 января 2019 г. 16.13
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,67/27,73 UAH/USD (с утра - 27,65/27,73 UAH/USD, к полудню – 27,65/27,70 UAH/USD)
€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,411/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах.
До полудня это настроение менялось под давлением становящихся более активными покупках доллара.
По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился спросом на СКВ, сопровождаясь действующими на указанное время ценами: 27,65/27,70 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.
После обеда восходящий тренд в наличной паре доллар-гривня на рынке Запорожья был пролонгирован. Запорожские валютчики поднимали действующие цены, небезуспешно пытаясь выровнять рынок.
К исходу торгов баланс спроса и предложения удалось восстановить, и это равновесие наконец-то принесло запорожцам бонусы – по итогам вторника обороты выросли, заслужив от дилеров запорожского рынка наличных «четверку с плюсом», что намного лучше показателей предыдущей сессии.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:41
Дата: 30 января 2019 г. на 10.40
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,63/27,70 UAH/USD
€ 31,55/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:02
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился балансом покупок и продаж, позволив здешним дилерам сузить спред в паре доллар-гривня: 27,64/27,69 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00
Дата: 30 января 2019 г. 16.57
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,60/27,68 UAH/USD (с утра - 27,63/27,70 UAH/USD, к полудню – 27,64/27,69 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,415 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
До полудня это настроение менялось под давлением становящихся более активными покупок доллара.
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении клиентов: доминировавший с утра клиентский принос к указанному часу сменился балансом покупок и продаж, позволив здешним дилерам сузить спред в паре доллар-гривня: 27,64/27,69 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,415 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова активизировались продавцы СКВ, которые избавлялись от доллара, увидев его снижение на торгах межбанка. Способствовал откату и сохраняющийся гривнедефицит.
К исходу торгов на рынке города снова обозначилось преобладание клиентского «приноса», слегка «разбавленного» редкими покупками «американца».
Этот «перекос» в комплекте с нехваткой гривни понизили итоговую ликвидность рынка Запорожья. Обороты, заслужив «тройку», заметно ухудшили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:36
Дата: 31 января 2019 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,57/27,65 UAH/USD
€ 31,55/31,75 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:09
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:41
Дата: 31 января 2019 г. 16.39
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,55/27,63 UAH/USD (с утра - 27,57/27,65 UAH/USD, к полудню – 27,57/27,65 UAH/USD)
€ – 31,55/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,72 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,421 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.
До полудня это настроение по сути не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.
Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
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