Курси валют у Запоріжжі

Додано: Чет 31 січ, 2019 16:41

Дата: 31 января 2019 г. 16.39



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,55/27,63 UAH/USD (с утра - 27,57/27,65 UAH/USD, к полудню – 27,57/27,65 UAH/USD)

€ – 31,55/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,55/31,75 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,72 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,421 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в оптовых объемах. В городе острый дефицит гривни.



До полудня это настроение по сути не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.



По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о фактическом отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос» очень незначительно «разбавленные» покупками. На этом фоне в городе действовали цены: 27,57/27,65 UAH/USD, евро – 31,60/31,72 UAH/EUR, рубль 0,415/0,421 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.



Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.