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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:16

Дата: 01 февраля 2019 г. на 10.15
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,50/27,60 UAH/USD
€ 31,50/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:42

По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:46

Дата: 01 февраля 2019 г. 16.44

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,52/27,58 UAH/USD (с утра - 27,50/27,60 UAH/USD, к полудню – 27,47/27,58 UAH/USD)
€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,45/31,60 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение, по сути, не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.

По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.

Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:52


Дата: 04 февраля 2019 г. на 10.45
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,48/27,57 UAH/USD
€ 31,50/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:11

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,42/27,50 UAH/USD, евро – 31,45/31,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49

Дата: 04 февраля 2019 г. 16.46

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,40/27,45 UAH/USD (с утра - 27,48/27,57 UAH/USD, к полудню – 27,42/27,50 UAH/USD)
€ – 31,40/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,60 UAH/EUR, к полудню – 31,45/31,55 UAH/EUR)
RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью. Оптовые сделки отсутствовали.

По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,42/27,50 UAH/USD, евро – 31,45/31,55 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья ровным счетом ничего не изменилось – местный рынок оставался перекошенным сохранением доминирования клиентских оферов. С одной стороны это обеспечило пролонгацию нисходящего тренда в парах доллар-гривня и евро-гривня до самого финиша торгов, с другой, «повредило» итоговую ликвидность, заслужившую от запорожцев «тройку» и констатировавшую снижение «хороших» показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:27

Дата: 05 февраля 2019 г. на 10.25
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,30/27,40 UAH/USD
€ 31,30/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12

По состоянию на 11.58 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,20/27,32 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB.
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