Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:46

Дата: 01 февраля 2019 г. 16.44



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,52/27,58 UAH/USD (с утра - 27,50/27,60 UAH/USD, к полудню – 27,47/27,58 UAH/USD)

€ – 31,50/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,65 UAH/EUR, к полудню – 31,45/31,60 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



До полудня это настроение, по сути, не менялось, усугубляя проблемы с гривневой ликвидностью.



По состоянию на 11.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 27,47/27,58 UAH/USD, евро – 31,45/31,60 UAH/EUR, рубль 0,412/0,416 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья снова активизировались покупатели СКВ, которых привлекла упавшая цена «американца». Рост клиентских послеобеденных покупок с одной стороны выровнял рынок в равновесие спроса и предложения, с другой, решил проблему дефицита гривни.



Итоговый баланс в комплекте с «ассортиментом» настроений (до полудня доминировало предложения, после обеда спрос), обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.