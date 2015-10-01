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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:56

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:49

Дата: 06 февраля 2019 г. 16.48

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)
€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,05 UAH/EUR, к полудню – 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение не менялось, отвечая на коррекцию цен «зеленого» безнала на межбанке.

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья произошел радикальны разворот настроения – доминировавший в первой половине дня клиентские «принос», по сути, без покупок, сменился жестким преобладанием спроса, бед предложения.

Эти перемены а также начало роста курса безналичного «американца» заставили валютчиков Запорожья радикально поднимать действующие цены. Изрядное подорожание наличного доллара на финише торгов не спасло запорожский рынок от итогового «перекоса». На сей раз в сторону спроса.
Разнообразие настроений на местном рынке не сумело обеспечить прогресс на участке ликвидности – как и накануне, запорожские дилеры поставили за обороты «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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