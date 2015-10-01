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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:56

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:49

Дата: 06 февраля 2019 г. 16.48

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,05/27,15 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню – 26,90/27,00 UAH/USD)
€ – 30,90/31,15 UAH/EUR (с утра – 30,85/31,05 UAH/EUR, к полудню – 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение не менялось, отвечая на коррекцию цен «зеленого» безнала на межбанке.

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об отсутствии перемен в настроениях – здесь по-прежнему преобладал розничный клиентский «принос». На этом фоне в городе действовали упавшие цены: 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья произошел радикальны разворот настроения – доминировавший в первой половине дня клиентские «принос», по сути, без покупок, сменился жестким преобладанием спроса, бед предложения.

Эти перемены а также начало роста курса безналичного «американца» заставили валютчиков Запорожья радикально поднимать действующие цены. Изрядное подорожание наличного доллара на финише торгов не спасло запорожский рынок от итогового «перекоса». На сей раз в сторону спроса.
Разнообразие настроений на местном рынке не сумело обеспечить прогресс на участке ликвидности – как и накануне, запорожские дилеры поставили за обороты «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:41

Дата: 07 февраля 2019 г. на 10.38
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,12 UAH/USD
€ 30,80/31,00 UAH/EUR
RUB – 0,403/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:29

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о радикальных переменах в настроениях клиентов – утреннее доминирование розничного «приноса» сменилось клиентским спросом на оптовые партии доллара. На этом фоне в городе действовали цены: 27,00/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,404/0,408 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:25

Дата: 07 февраля 2019 г. 16.23

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,03/27,10 UAH/USD (с утра - 27,00/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,08 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню – 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,404/0,408 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение динамично эволюционировало стараниями клиентов нарастивших покупки СКВ.

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о радикальных переменах в настроениях клиентов – утреннее доминирование розничного «приноса» сменилось клиентским спросом на оптовые партии доллара. На этом фоне в городе действовали цены: 27,00/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,404/0,408 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова перемены – на сей раз вовремя приподнятые цены бидов и оферов в паре доллар-гривня обеспечили выравнивание рынка и сбалансированную торговлю Это равновесие спроса и предложения продержалось до самого закрытия сессии, обеспечив наконец-то долгожданный прогресс на участке ликвидности – заслужив от дилеров города «твердую четверку», запорожская «наличка» улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:15

Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.12
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,03/27,10 UAH/USD
€ 30,80/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:04

По состоянию на 11.46 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о нисходящем тренде в ценах работавшихся валют: 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль 0,403/0,408 UAH/RUB. На указанный час в городе по-прежнему преобладает розничный клиентский «принос».
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