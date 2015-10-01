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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Пон 11 лют, 2019 17:14
Дата: 11 февраля 2019 г. 16.50
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,05/27,10 UAH/USD (с утра - 27,10/27,22 UAH/USD, к полудню – 27,05/27,13 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,10 UAH/EUR, к полудню – 30,80/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,412 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,412 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах.
До полудня это настроение не менялось, поддерживаясь коррекцией курса безналичного «американца».
По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о нисходящем тренде в ценах работавшихся валют: 27,05/27,13 UAH/USD, евро – 30,00/31,00 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB. На указанный час в городе по-прежнему преобладает розничный клиентский «принос».
После обеда на рынке Запорожья появились клиентские покупки. Доллар начали приобретать, соблазнившись его упавшей ценой. Это выровняло рынок в итоговый баланс спрос/предложение. Однако это равновесие не помогло ликвидности, оказавшейся на низком уровне. Аккурат, на «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 10:52
Дата: 12 февраля 2019 г. на 10.50
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,00/27,10 UAH/USD
€ 30,60/30,83 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах. Как и накануне.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 12:16
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,406/0,411 UAH/RUB. На указанный час в городе перерыв в торговле.
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Додано: Вів 12 лют, 2019 16:31
Дата: 12 февраля 2019 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра - 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,09 UAH/USD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,83 UAH/EUR, к полудню – 30,55/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,411 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,411 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах. Как и накануне.
До полудня это настроение не менялось, поддерживаясь символической коррекцией курса безналичного «американца» и сопровождаясь снижением торговой активности.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,406/0,411 UAH/RUB. На указанный час в городе перерыв в торговле.
После обеда на рынок Запорожья наконец-то докатилось эхо курсового спекулятивного отскока на межбанке, вызвав рост цен «американца» и «перекосив» рынок по итогам дня в сторону спроса.
Меж тем, этот «перекос» и «бычий» характер послеобеденной части торгов не привели к потерям на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров Запорожья «тройку с плюсом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:30
Дата: 13 февраля 2019 г. на 10.27
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,10/27,15 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,405/0,411 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях немного неожиданного баланса спроса и предложения для оптовых партий валюты.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 12:40
По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия спроса и предложения, установившегося с открытия. При этом на указанный час наблюдается незначительное преобладание клиентских оферов. Думается, последнее «предохраняет» текущую ситуацию на рынке Запорожья от очередного курсового «залета» на межбанке. На моменте в городе действуют цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,411 UAH/RUB.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 16:46
Дата: 13 февраля 2019 г. 16.44
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,10/27,15 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,70/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,407/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,411 UAH/RUB, к полудню 0,407/0,411 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях немного неожиданного баланса спроса и предложения для оптовых партий валюты.
До полудня это настроение не менялось, не требуя ценовых ревизий.
По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия спроса и предложения, установившегося с открытия. При этом на указанный час наблюдается незначительное преобладание клиентских оферов. Думается, последнее «предохраняет» текущую ситуацию на рынке Запорожья от очередного курсового «залета» на межбанке. На моменте в городе действуют цены: 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,407/0,411 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья сохранилась сбалансированная торговля с крайне незначительным преобладанием клиентского спроса. Этот «нюанс» дал повод запорожцам на финише торгов едва заметно приподнять значение менее значимых оферов в паре доллар-гривня.
По итогам дня сохранявшееся на протяжении среды равновесие покупок и продаж валюты принесло заметные бонусы на участке ликвидности – обороты, заслужив от валютчиков Запорожья «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:36
Дата: 14 февраля 2019 г. на 10.32
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,10/27,15 UAH/USD
€ 30,65/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,403/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
доминирования оптового клиентского «приноса».
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:13
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:21
Дата: 14 февраля 2019 г. 16.18
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,15/27,25 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню – 27,12/27,20 UAH/USD)
€ – 30,70/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,80 UAH/EUR, к полудню – 30,65/31,85 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,402/0,409 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
доминирования оптового клиентского «приноса».
До 11.30 это настроение не менялось, не требуя ценовых ревизий. А в 11.30 на межбанке появились «валютные хулиганы»…
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый принос сменился оптовым же клиентским спросом на фоне выросших цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,402/0,409 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговая активность сошла на нет. Со слов местных дилеров, «клиенты ушли отмечать день Св. Валентина».
По итогам дня на рынке Запорожья относительное равновесие с незначительным преобладанием спроса и «тройка» за обороты – ликвидность из-за послеобеденного упадка торговой активности и внутридневного «бычьего» тренда стала ниже, чем накануне.
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