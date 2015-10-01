Курси валют у Запоріжжі

Додано: Вів 12 лют, 2019 16:31

Дата: 12 февраля 2019 г. 16.30



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра - 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,09 UAH/USD)

€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,83 UAH/EUR, к полудню – 30,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,411 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,411 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных и мелкооптовых (до $5,0 тыс.) объемах. Как и накануне.



До полудня это настроение не менялось, поддерживаясь символической коррекцией курса безналичного «американца» и сопровождаясь снижением торговой активности.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей традиционной полуденной паузе в торговле, сменившей доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,00/27,09 UAH/USD, евро – 30,55/30,75 UAH/EUR, рубль 0,406/0,411 UAH/RUB. На указанный час в городе перерыв в торговле.



После обеда на рынок Запорожья наконец-то докатилось эхо курсового спекулятивного отскока на межбанке, вызвав рост цен «американца» и «перекосив» рынок по итогам дня в сторону спроса.



Меж тем, этот «перекос» и «бычий» характер послеобеденной части торгов не привели к потерям на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров Запорожья «тройку с плюсом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.