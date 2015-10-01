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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:36
Дата: 15 февраля 2019 г. на 10.34
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,15/27,25 UAH/USD
€ 30,75/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования оптового клиентского спроса.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:12
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:30
Дата: 15 февраля 2019 г. 16.28
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,13/27,20 UAH/USD (с утра - 27,15/27,25 UAH/USD, к полудню – 27,15/27,23 UAH/USD)
€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,80/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,403/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,403/0,409 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
доминирования оптового клиентского спроса.
До полудня это настроение динамично разворачивалось в сторону клиентских оферов.
По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговая активность сохранилась на приличном уровне. В немалой степени этому способствовали сбалансированная торговля и сформировавшийся в это время «медвежий» тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.
По итогам дня равновесие покупок и продаж на рынке Запорожья удалось сберечь, что также способствовало прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам пятницы от запорожских валютчиков «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:31
Дата: 18 февраля 2019 г. на 10.30
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,13/27,20 UAH/USD
€ 30,75/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
доминирования оптового клиентского «приноса».
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Додано: Пон 18 лют, 2019 12:25
По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый «принос» сменился вялотекущим балансом спроса и предложения на фоне действующих на моменте цен: 27,12/27,20 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль 0,404/0,409 UAH/RUB.
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