Курси валют у Запоріжжі

Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:30

Дата: 15 февраля 2019 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,13/27,20 UAH/USD (с утра - 27,15/27,25 UAH/USD, к полудню – 27,15/27,23 UAH/USD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню – 30,80/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,403/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,403/0,409 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

доминирования оптового клиентского спроса.



До полудня это настроение динамично разворачивалось в сторону клиентских оферов.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – доминировавший с утра оптовый спрос сменился оптовым же клиентским «приносом» на фоне действующих на моменте цен: 27,15/27,23 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,403/0,409 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья торговая активность сохранилась на приличном уровне. В немалой степени этому способствовали сбалансированная торговля и сформировавшийся в это время «медвежий» тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня.



По итогам дня равновесие покупок и продаж на рынке Запорожья удалось сберечь, что также способствовало прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив по итогам пятницы от запорожских валютчиков «четверку», улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.