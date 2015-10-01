Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32
Дата: 20 февраля 2019 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра - 27,05/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,87 UAH/EUR, к полудню – 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.
До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам ограничиться сужением спреда.
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговая активность немного понизилась, несмотря на сохранение баланса спроса и предложения.
Отсутствие оптовых сделок не позволило вырасти итоговой ликвидности, оставшейся на «посредственном» уровне и заслужившей от валютчиков Запорожья «тройку». Как и накануне.
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