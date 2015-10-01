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Курси валют у Запоріжжі
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32

Дата: 20 февраля 2019 г. 16.30

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра - 27,05/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,87 UAH/EUR, к полудню – 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.

До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам ограничиться сужением спреда.

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья торговая активность немного понизилась, несмотря на сохранение баланса спроса и предложения.

Отсутствие оптовых сделок не позволило вырасти итоговой ликвидности, оставшейся на «посредственном» уровне и заслужившей от валютчиков Запорожья «тройку». Как и накануне.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:30

Дата: 21 февраля 2019 г. на 10.29
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,07 UAH/USD
€ 30,65/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».
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