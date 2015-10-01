RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Запоріжжі

Курси валют у Запоріжжі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32

Дата: 20 февраля 2019 г. 16.30

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра - 27,05/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,87 UAH/EUR, к полудню – 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.

До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам ограничиться сужением спреда.

По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья торговая активность немного понизилась, несмотря на сохранение баланса спроса и предложения.

Отсутствие оптовых сделок не позволило вырасти итоговой ликвидности, оставшейся на «посредственном» уровне и заслужившей от валютчиков Запорожья «тройку». Как и накануне.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:30

Дата: 21 февраля 2019 г. на 10.29
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,00/27,07 UAH/USD
€ 30,65/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «Приноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13

Дата: 21 февраля 2019 г. 17.10

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,02/27,10 UAH/USD (с утра - 27,00/27,07 UAH/USD, к полудню – 26,97/27,03 UAH/USD)
€ – 30,70/30,82 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню – 30,60/30,72 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,410 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».

До полудня рынок Запорожья начал выравниваться, не сопровождаясь, впрочем, прогрессом на участке ликвидности.

По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья торговая активность оставалась низкой, а рынок попал под влияние клиентского спроса.

По итогам дня сохранилось преобладание клиентских покупок, сопровождаясь ростом цен и неважной, на «троечку», ликвидности. Как и накануне.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:21

Дата: 22 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,02/27,10 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 71163
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4636 раз.
Подякували: 8407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 308, 309, 310
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
3093 209650
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 10:10
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 268, 269, 270
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2699 189049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 09:40
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 237, 238, 239
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2381 163815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 16:22
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22036)
22.02.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.