Курси валют у Запоріжжі

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32
Дата: 20 февраля 2019 г. 16.30
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра - 27,05/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,02/27,10 UAH/USD)
€ – 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,65/30,87 UAH/EUR, к полудню – 30,65/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,405/0,410 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Повторяя послеобеденный сюжет вторника.
До полудня это настроение (баланс спроса и предложения) оставалось стабильным, позволяя запорожским валютчикам ограничиться сужением спреда.
По состоянию на 12.28 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, объемы которого приподнялись до «мелкооптового» уровня ($3,0-5,0 тыс.) которое позволило им ограничиться сужением маржи действующих цен: 27,02/27,10 UAH/USD, евро – 30,65/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,410 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговая активность немного понизилась, несмотря на сохранение баланса спроса и предложения.
Отсутствие оптовых сделок не позволило вырасти итоговой ликвидности, оставшейся на «посредственном» уровне и заслужившей от валютчиков Запорожья «тройку». Как и накануне.
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:30
Дата: 21 февраля 2019 г. на 10.29
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,00/27,07 UAH/USD
€ 30,65/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «Приноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:13
Дата: 21 февраля 2019 г. 17.10
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,02/27,10 UAH/USD (с утра - 27,00/27,07 UAH/USD, к полудню – 26,97/27,03 UAH/USD)
€ – 30,70/30,82 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню – 30,60/30,72 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,410 UAH/RUB, к полудню 0,406/0,410 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса».
До полудня рынок Запорожья начал выравниваться, не сопровождаясь, впрочем, прогрессом на участке ликвидности.
По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной, хотя и очень вялой торговли наличной валютой, сменившей утреннее доминирование розничного «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 26,97/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,72 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья торговая активность оставалась низкой, а рынок попал под влияние клиентского спроса.
По итогам дня сохранилось преобладание клиентских покупок, сопровождаясь ростом цен и неважной, на «троечку», ликвидности. Как и накануне.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:21
Дата: 22 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,02/27,10 UAH/USD
€ 30,70/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,411 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».
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