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гривнедепозитчиков Доллароматрасники против гривнедепозитчиков + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 46474849 Додано: Вів 14 лис, 2017 19:57 Kabanchik написав: Alex2006 написав: стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.



Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.



Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.



Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%. стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%.



Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются. Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются.

Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения. Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3085 З нами з: 13.06.15 Подякував: 86 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2017 18:51 Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков долар підріс. Хочеться нової статистики що вигідніше. matvs Повідомлень: 67 З нами з: 12.02.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 22:22

http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-11-2017/ Вчора підрахував свої результати гривневого депозиту. На даний момент дохідності гривневого депозиту і долара в заничці зрівнялись: matvs Повідомлень: 67 З нами з: 12.02.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 46474849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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