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Доллароматрасники против
гривнедепозитчиков

Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2017 19:57

  Kabanchik написав:
  Alex2006 написав:стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%.


Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются.

Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:51

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

долар підріс. Хочеться нової статистики що вигідніше.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:22

Вчора підрахував свої результати гривневого депозиту. На даний момент дохідності гривневого депозиту і долара в заничці зрівнялись:
http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-11-2017/
matvs
 
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