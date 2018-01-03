Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Kabanchik написав:Alex2006 написав:стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%.
Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются.
Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения.