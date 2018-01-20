Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Alex2006 написав:стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%.
Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются.
Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Тут смотря когда был старт сравнения. Если старт был летом, а сравнение идет зимой - тогда да, будет или равенство или даже доллар может быть впереди, что было видно по табличкам. Когда будет время, обновлю таблички, сейчас лень как-то...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
user412 написав:Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить давай таблички! )
Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошлом С этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.
Далi буде...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Долярчик написав:Alex2006 ... отако йшли "июль"...."июль", то було і далі йти на 2017р. "июль", а не зіскакувати на "январь"
...то ж продовжіть далі це: "олені", які купили в липні 2017р. по 26, а здали недавно нехай навіть по 28,50 то.......?
Уже 100 раз говорили об этом. Если все олени, купившие бакс по 26 вдруг захотят его продать - курс быстро обвалится к 27 и какую-то выгоду получат лишь первые, остальные - убыток. Как и во всех пирамидах. Мы здесь обсуждаем гарантированный стабильный доход без необходимости следить за курсом, а не везение кого-то поймать пики и низы. Это знают лишь главные загонялы, и они заинтересованы прокинуть других, которые считают, что тоже их угадают (как было в прошлом году).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.