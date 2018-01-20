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Доллароматрасники против
гривнедепозитчиков

Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2017 19:57

  Kabanchik написав:
  Alex2006 написав:стоянию на 30 октября 2017 увеличил свои вложения на 20,7% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,1%.

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 сентября 2017 увеличил свои вложения на 10,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 6,7%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 27,5% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 10,3%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 сентября 2017 увеличил свои вложения на 17,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 3,7%.


Вы забываете про риски, связанные с банками, которые лопаются.

Так кто предлагает такие банки? Нужно удерживать баланс между процентами и надежностью. Держать бакс дома нынче гораздо рискованнее, с учетом всплеска криминалитета в стране в следствии обнищания населения.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:51

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

долар підріс. Хочеться нової статистики що вигідніше.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:22

Вчора підрахував свої результати гривневого депозиту. На даний момент дохідності гривневого депозиту і долара в заничці зрівнялись:
http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-11-2017/
matvs
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:53

  matvs написав:Вчора підрахував свої результати гривневого депозиту. На даний момент дохідності гривневого депозиту і долара в заничці зрівнялись:
http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-11-2017/

Тут смотря когда был старт сравнения. Если старт был летом, а сравнение идет зимой - тогда да, будет или равенство или даже доллар может быть впереди, что было видно по табличкам. Когда будет время, обновлю таблички, сейчас лень как-то...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 06:41

Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить
давай таблички! )
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:02

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

  matvs написав:долар підріс. Хочеться нової статистики що вигідніше.


долар одурЄнно підріс (і стрімко росте далі)
ймовірно в лютому буде пік, далі на спад, все ж таки вибори на низькому старті...
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 21:28

  user412 написав:Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить
давай таблички! )


Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошлом :) С этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".

Зображення

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.

Далi буде...
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:56

... успіх там, де ним вміють ділитись!

Alex2006
... отако йшли "июль"...."июль",
то було і далі йти на 2017р. "июль", а не зіскакувати на "январь" :D

...то ж продовжіть далі це: "олені", які купили в липні 2017р. по 26, а здали недавно нехай навіть по 28,50 то.......? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:28

  Долярчик написав:Alex2006
... отако йшли "июль"...."июль",
то було і далі йти на 2017р. "июль", а не зіскакувати на "январь" :D

...то ж продовжіть далі це: "олені", які купили в липні 2017р. по 26, а здали недавно нехай навіть по 28,50 то.......? :D

Уже 100 раз говорили об этом. Если все олени, купившие бакс по 26 вдруг захотят его продать - курс быстро обвалится к 27 и какую-то выгоду получат лишь первые, остальные - убыток. Как и во всех пирамидах. Мы здесь обсуждаем гарантированный стабильный доход без необходимости следить за курсом, а не везение кого-то поймать пики и низы. Это знают лишь главные загонялы, и они заинтересованы прокинуть других, которые считают, что тоже их угадают (как было в прошлом году).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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