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гривнедепозитчиков Доллароматрасники против гривнедепозитчиков + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 47484950 Додано: Суб 25 сер, 2018 16:10 uaprofi

viewtopic.php?p=4437775#p4437775

Guineapig написав: приблизительно прикинул доходность депозитов за год:

UAH 15%, после налога 12%, а в USD при пересчете 6.4% (курс 26,5 -> 28);

USD 6%, после налона 4,8%;

EUR 5%, после налона 4%, а в USD при пересчете 13,4% (курс 1,06 -> 1,16) приблизительно прикинул доходность депозитов за год:UAH 15%, после налога 12%, а в USD при пересчете 6.4% (курс 26,5 -> 28);USD 6%, после налона 4,8%;EUR 5%, после налона 4%, а в USD при пересчете 13,4% (курс 1,06 -> 1,16) фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 867 З нами з: 02.06.14 Подякував: 67 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 сер, 2018 10:46 uaprofi написав: шото тема как-то давно не обновлялась или таблички кудато переехали? шото тема как-то давно не обновлялась или таблички кудато переехали?

Так просто смысла уже нет, все и так понятно. Если в январе при курсе 28+ грн депо было впереди, то сейчас при курсе 27.85 и подавно впереди. Лень уже считать)



Вот вам обратная табличка на будущее, ставка по грн - 1% в мес, по дол - 0,3% в мес, на капитализацию забиваем. По каждому месяцу на 26-е число показан курс равенства прибыльности с долларовым депо и матрасом. Если текущий курс ниже курса равенства - в этот момент грн депо в проигрыше, если выше - в выигрыше.

От текущего момента на 26-е январь имеем курс равенства с дол депо 28.81, с дол матрасом - 29.24. Итого, если 26-го января курс будет выше 28.81 - тогда долл депо будет впереди (и тем больше, чем больше разница курса), если будет выше 29.24 - тогда и долл матрас впереди грн депо.

На 26-е августа 2019 года ситуация будет следующая: если курс будет выше 30.1 - дол депо впереди, если выше 31.19 - дол матрас впереди.





Так просто смысла уже нет, все и так понятно. Если в январе при курсе 28+ грн депо было впереди, то сейчас при курсе 27.85 и подавно впереди. Лень уже считать)Вот вам обратная табличка на будущее, ставка по грн - 1% в мес, по дол - 0,3% в мес, на капитализацию забиваем. По каждому месяцу на 26-е число показан курс равенства прибыльности с долларовым депо и матрасом. Если текущий курс ниже курса равенства - в этот момент грн депо в проигрыше, если выше - в выигрыше.От текущего момента на 26-е январь имеем курс равенства с дол депо 28.81, с дол матрасом - 29.24. Итого, если 26-го января курс будет выше 28.81 - тогда долл депо будет впереди (и тем больше, чем больше разница курса), если будет выше 29.24 - тогда и долл матрас впереди грн депо.На 26-е августа 2019 года ситуация будет следующая: если курс будет выше 30.1 - дол депо впереди, если выше 31.19 - дол матрас впереди. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3293 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 сер, 2018 17:19 Alex2006 написав: user412 написав: Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить

давай таблички! ) очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнитьдавай таблички! )



Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошлом С этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".







Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.



Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.



Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.



Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.

Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.



Далi буде... Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошломС этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.Далi буде...

Очень круто все объяснили и разжевали! Спасибо! Очень круто все объяснили и разжевали! Спасибо! КиеВкладчик Повідомлень: 7 З нами з: 26.08.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58 Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:

Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот разБлагодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем: Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3293 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 14:31 Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков Alex2006 написав: Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз

Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:

Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот разБлагодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:



А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?

Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.

Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо

Конкурс "Кращий прогноз курса" Faceless

Модератор Повідомлень: 22328 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1091 раз. Подякували: 4994 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25 Faceless написав: Alex2006 написав: Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз

Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:

Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот разБлагодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:



А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?

Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.

Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо

Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше.

В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше? Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше.В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3293 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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