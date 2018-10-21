viewtopic.php?p=4437775#p4437775
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 сер, 2018 16:10
uaprofi
viewtopic.php?p=4437775#p4437775
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Додано: Нед 26 сер, 2018 10:46
Так просто смысла уже нет, все и так понятно. Если в январе при курсе 28+ грн депо было впереди, то сейчас при курсе 27.85 и подавно впереди. Лень уже считать)
Вот вам обратная табличка на будущее, ставка по грн - 1% в мес, по дол - 0,3% в мес, на капитализацию забиваем. По каждому месяцу на 26-е число показан курс равенства прибыльности с долларовым депо и матрасом. Если текущий курс ниже курса равенства - в этот момент грн депо в проигрыше, если выше - в выигрыше.
От текущего момента на 26-е январь имеем курс равенства с дол депо 28.81, с дол матрасом - 29.24. Итого, если 26-го января курс будет выше 28.81 - тогда долл депо будет впереди (и тем больше, чем больше разница курса), если будет выше 29.24 - тогда и долл матрас впереди грн депо.
На 26-е августа 2019 года ситуация будет следующая: если курс будет выше 30.1 - дол депо впереди, если выше 31.19 - дол матрас впереди.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 26 сер, 2018 17:19
Очень круто все объяснили и разжевали! Спасибо!
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58
Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:31
Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?
Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.
Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25
Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше.
В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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