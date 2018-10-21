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Доллароматрасники против
гривнедепозитчиков

Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 25 сер, 2018 16:10

uaprofi
viewtopic.php?p=4437775#p4437775
  Guineapig написав:приблизительно прикинул доходность депозитов за год:
UAH 15%, после налога 12%, а в USD при пересчете 6.4% (курс 26,5 -> 28);
USD 6%, после налона 4,8%;
EUR 5%, после налона 4%, а в USD при пересчете 13,4% (курс 1,06 -> 1,16)
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 10:46

  uaprofi написав:шото тема как-то давно не обновлялась или таблички кудато переехали?

Так просто смысла уже нет, все и так понятно. Если в январе при курсе 28+ грн депо было впереди, то сейчас при курсе 27.85 и подавно впереди. Лень уже считать)

Вот вам обратная табличка на будущее, ставка по грн - 1% в мес, по дол - 0,3% в мес, на капитализацию забиваем. По каждому месяцу на 26-е число показан курс равенства прибыльности с долларовым депо и матрасом. Если текущий курс ниже курса равенства - в этот момент грн депо в проигрыше, если выше - в выигрыше.
От текущего момента на 26-е январь имеем курс равенства с дол депо 28.81, с дол матрасом - 29.24. Итого, если 26-го января курс будет выше 28.81 - тогда долл депо будет впереди (и тем больше, чем больше разница курса), если будет выше 29.24 - тогда и долл матрас впереди грн депо.
На 26-е августа 2019 года ситуация будет следующая: если курс будет выше 30.1 - дол депо впереди, если выше 31.19 - дол матрас впереди.


Зображення
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 17:19

  Alex2006 написав:
  user412 написав:Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить
давай таблички! )


Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошлом :) С этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".

Зображення

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.

Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.

Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.
Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.

Далi буде...

Очень круто все объяснили и разжевали! Спасибо!
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:58

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз :)
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Зображення
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:31

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз :)
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Зображення


А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?
Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.
Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:25

  Faceless написав:
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз :)
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Зображення


А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?
Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.
Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо

Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше.
В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:06

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Alex2006 написав:
  Faceless написав:
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз :)
Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Зображення


А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа?
Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена.
Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо

Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше.
В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше?
Кто б подумал, что полосатый вас сподвигнет новую табличку рисовать.
То, что за прошлые годы курс гривны радовал, не означает, что так будет всегда, и никак не отменяет логику покупать доллар когда он сезонно дешевле.
Ну и раз вы взяли для гривны одну из самых высоких ставок на рынке (и та для вкладов от 100к, а вы в табличке оперируете 28-30к), то справедливо было бы и по доллару выбирать одну из самых высоких ставок, в том же УкрГазе, Универсале можно наколядовать 5% на головой депозит. Ну или уже брать среднерыночную и там и там.
Впрочем, считайте как хотите
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:47

Додано: Нед 12 лис, 2017 21:53
  Kabanchik написав:Доллар в Украине будет расти в ближайшие 5 лет. До 100 грн. за доллар мы дойдем быстрее, чем думаем. Исходя из показателей и формулы, мы будем иметь курс 50 в 2018 году.
случайно откопал для общества
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