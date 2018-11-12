Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Guineapig написав:приблизительно прикинул доходность депозитов за год: UAH 15%, после налога 12%, а в USD при пересчете 6.4% (курс 26,5 -> 28); USD 6%, после налона 4,8%; EUR 5%, после налона 4%, а в USD при пересчете 13,4% (курс 1,06 -> 1,16)
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
uaprofi написав:шото тема как-то давно не обновлялась или таблички кудато переехали?
Так просто смысла уже нет, все и так понятно. Если в январе при курсе 28+ грн депо было впереди, то сейчас при курсе 27.85 и подавно впереди. Лень уже считать)
Вот вам обратная табличка на будущее, ставка по грн - 1% в мес, по дол - 0,3% в мес, на капитализацию забиваем. По каждому месяцу на 26-е число показан курс равенства прибыльности с долларовым депо и матрасом. Если текущий курс ниже курса равенства - в этот момент грн депо в проигрыше, если выше - в выигрыше. От текущего момента на 26-е январь имеем курс равенства с дол депо 28.81, с дол матрасом - 29.24. Итого, если 26-го января курс будет выше 28.81 - тогда долл депо будет впереди (и тем больше, чем больше разница курса), если будет выше 29.24 - тогда и долл матрас впереди грн депо. На 26-е августа 2019 года ситуация будет следующая: если курс будет выше 30.1 - дол депо впереди, если выше 31.19 - дол матрас впереди.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
user412 написав:Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить давай таблички! )
Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошлом С этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.
Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.
Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте. Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.
Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа? Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена. Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа? Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена. Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо
Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше. В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 написав:Что же, пока загонялы там впрыгивают в очередной "последний вагон", пора сделать еще одну обратную табличку, чтобы посмотреть, на сколько они влетят в этот раз Благодаря повышению ставок теперь грн депо будет давать 1.1% в мес, итого имеем:
А почему вход так дорого выбран? Даже в октябре были курсы продажи 28.0-28.05, да и вообще выбирать вход осенью - явная манипуляция с вашей стороны, почему бы не выбрать совершенно логичный момент в середине лета, конце июля-начале августа? Ставка в гривне чисиыми 1.1% в месяц - это 16.4% годовых до налогов, при том, что вы якобы ожидаете ежемесячную выплату и капитализацию - это где же? При том что по доллару ставка занижена. Вы хоть и любите цифры подгонять, но сейчас уже совсем грубо
Вход выбран по конкретному дню, когда некий загоняла впрыгнул в "последний вагон", чтобы посмотреть, на сколько он влетит от такого решения. Ранее уже была подобная табличка на конец августа, и по состоянию на сейчас по ней грн депо впереди, а те, кто тогда купил бакс по 27.85 - в проигрыше. В ПроКредите ставка 17.5%. По долларовому депо в расчетах ставка "грязными" 4.5%, в каком надежном банке есть больше?
Кто б подумал, что полосатый вас сподвигнет новую табличку рисовать. То, что за прошлые годы курс гривны радовал, не означает, что так будет всегда, и никак не отменяет логику покупать доллар когда он сезонно дешевле. Ну и раз вы взяли для гривны одну из самых высоких ставок на рынке (и та для вкладов от 100к, а вы в табличке оперируете 28-30к), то справедливо было бы и по доллару выбирать одну из самых высоких ставок, в том же УкрГазе, Универсале можно наколядовать 5% на головой депозит. Ну или уже брать среднерыночную и там и там. Впрочем, считайте как хотите