Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Alex2006 написав:

user412 написав: Alex2006 очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнить

давай таблички! ) очень интересное время, возможно годовой пик цены - интересно сравнитьдавай таблички! )

Что же, пока на дворе идет активная сезонная стрижка оленей, самое время подвести некоторые промежуточные итоги тех или иных подобных вложений в прошломС этого года, учитывая смену ставок, гривнедепо дает +0.9% в месяц, доллародепо дает +0.3% в месяц "чистыми".Гривнедепозитчик, который 30 июля 2015 года вместо покупки бакса по 23 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 17,2% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 14,9%.Гривнедепозитчик, который 30 июля 2016 года вместо покупки бакса по 25,05 ушел на грн депо, по состоянию на 30 декабря 2017 увеличил свои вложения на 7,3% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 7,4%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2016 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 26,2 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 22,9% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 11,5%.Гривнедепозитчик, который 15 января 2017 года не дал сделать из себя оленя, и вместо покупки бакса по 28,7 ушел на грн депо, по состоянию на 15 января 2018 увеличил свои вложения на 13,6% в долларовом эквиваленте.Доллародепозитчик увеличил свои вложения на 4,8%.Далi буде...