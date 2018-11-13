RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Доллароматрасники против
гривнедепозитчиков

Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:30

  vkladchiik написав:В октябре победили те, кто верит в доллар!

Гривну забирали, а валюту - размещали :shock:

https://finclub.net/news/fizlitsa-konve ... utnye.html

По каким параметрам "победили"? "Победили" в соревновании "сделай менее выгодное вложение"?)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3313
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48495051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denis_viniarchuk, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.