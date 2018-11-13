Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

vkladchiik написав:В октябре победили те, кто верит в доллар!
Гривну забирали, а валюту - размещали
https://finclub.net/news/fizlitsa-konve ... utnye.html
По каким параметрам "победили"? "Победили" в соревновании "сделай менее выгодное вложение"?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:30
По каким параметрам "победили"? "Победили" в соревновании "сделай менее выгодное вложение"?)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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