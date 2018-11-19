Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Что же, прошел месяц с тех пор, как Кабанчик влез в "последний вагон уходящей осени по 28.10". Давайте глянем его "выгоду". Было 28 100 грн (эквивалент $ 1000), стало 27 950 грн. Если бы он положил деньги на грн депо вместо покупки бакса, сейчас было бы 28100*1.01 = 28 381, что есть +431 грн выгоды относительно баксоматраса. Итого, за месяц Кабанчик понес убытки в 1,5% от суммы "последнего вагона" относительно сценария, где он просто положил бы деньги на депо. Не говоря уже о деньгах, потраченных на бензин, и время.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.