Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Что же, прошел месяц с тех пор, как Кабанчик влез в "последний вагон уходящей осени по 28.10". Давайте глянем его "выгоду". Было 28 100 грн (эквивалент $ 1000), стало 27 950 грн. Если бы он положил деньги на грн депо вместо покупки бакса, сейчас было бы 28100*1.01 = 28 381, что есть +431 грн выгоды относительно баксоматраса. Итого, за месяц Кабанчик понес убытки в 1,5% от суммы "последнего вагона" относительно сценария, где он просто положил бы деньги на депо. Не говоря уже о деньгах, потраченных на бензин, и время.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Из графиков (если им верить), то напрашивается вывод что по сути нбушный аналог вашей "панической надбавки" равен почти нулю. Т.е. паники и стресса почти никакого. Стало быть, нынешний курс(+-<5%) случайно не является тем самым пресловутым ЭОК?