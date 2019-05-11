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Доллароматрасники против
гривнедепозитчиков

Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 09:30

  vkladchiik написав:В октябре победили те, кто верит в доллар!

Гривну забирали, а валюту - размещали :shock:

https://finclub.net/news/fizlitsa-konve ... utnye.html

По каким параметрам "победили"? "Победили" в соревновании "сделай менее выгодное вложение"?)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:16

Re: Доллароматрасники против гривнедепозитчиков

Что же, прошел месяц с тех пор, как Кабанчик влез в "последний вагон уходящей осени по 28.10". Давайте глянем его "выгоду". Было 28 100 грн (эквивалент $ 1000), стало 27 950 грн. Если бы он положил деньги на грн депо вместо покупки бакса, сейчас было бы 28100*1.01 = 28 381, что есть +431 грн выгоды относительно баксоматраса. Итого, за месяц Кабанчик понес убытки в 1,5% от суммы "последнего вагона" относительно сценария, где он просто положил бы деньги на депо. Не говоря уже о деньгах, потраченных на бензин, и время.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:02

Alex2006

Как там ваша формула курса? ЭОК + паническая надбавка, если я не ошибаюсь?
Так я к чему...
Тут вышло интересное чтиво от нбу.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44882 ... desyat-let
Зображення
:D
Из графиков (если им верить), то напрашивается вывод что по сути нбушный аналог вашей "панической надбавки" равен почти нулю. Т.е. паники и стресса почти никакого.
Стало быть, нынешний курс(+-<5%) случайно не является тем самым пресловутым ЭОК?
:D
Alex2007
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  #<1 ... 48495051
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