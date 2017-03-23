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Як виправити свою
кредитну історію?

Як виправити свою кредитну історію?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2015 05:08

Як виправити свою кредитну історію?

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Як виправити свою історію заборгованості та налагодити відносини з банком, радять фахівці

Дивися повний текст Як виправити свою кредитну історію?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2015 05:08

Я хотів би виправити свою історію! Як мені з Вами зв'язатись, щоб Ви мені в цьому допомогли? Мій тел. 0665176882.
gulparoman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2015 20:26

Добрый день! У меня нет задолженностей по кредитам и все равно не могу даже телик оформить. А по вопросу выезда за границу даже не хочу обращаться . Как исправить ситуацию.
sergey_vialyi
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2015 22:24

  sergey_vialyi написав:Добрый день! У меня нет задолженностей по кредитам и все равно не могу даже телик оформить. А по вопросу выезда за границу даже не хочу обращаться . Как исправить ситуацию.


Выезды за границу и ваши кредитные дела никак не связаны.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2016 17:07

была задолженность по кредиту... все погасили со всеми штрафами и процентами... колосальная сумма вышла... и теперь не могу взять кредит.что мне делать?0505737571
sin4uk_1975
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2016 14:48

У мужа был кредит,там получилась непонятка со страховкой,он перестал платить.Потом поехал в банк ему сказали написать заявку на аннулирование остатка долга,написал, теперь пробуем взять не дают.Что можна сделать?
0680388730
lesya181
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:13

Года 3 назад были просрочки. Все выплатил, уже как 2 года никому не должен. Помогите решить как исправить, а то на зарплатной даже не дают кредитный лимит, хотя работаю больше 2-ух лет. 0502806896
ganya
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:14

я погасил давно кредит була задолжонность ранише еле я одним платежом достроково погасив його допоможіть виправити кредитну історіюмій номер 0508159588 олег
karinasolovey15
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:45

Есть справка о закрытии кредита,а в кредитной истории стоит просрочка в три года.Как можно исправить?0668891187 Лариса
larisa1971835
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