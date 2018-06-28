Як виправити свою кредитну історію?

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Додано: Суб 15 вер, 2018 20:10
Как мне улучшить кредитную историю? Помогите пожалуйста!olga052502@gmail.com
Додано: Пон 04 лют, 2019 08:08
Помогите в ситуации, за своей кредитной историей я следила с момента получение первой карты! Это где то с 2014. Мошейническим путем на неё взяли кредит (3тысячи) под бешеные проценты. Я даже писала заявление в полицию! Мощейнка родители мои вычеслили и заставили погасить долг! Но история испорчена, а с нашими зп накопить на нужный товар очень тяжело. Прошу помочь 095 6837465
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:03
Если нет судебного решение, что кредит вщял мошенник, ничего и никто вам не исправит. Все что можно, чтобы исправить историю - взять пусть небольшой кредит, или кредитную карту с небольшим лимитом, и исправно платить.
Если ЗП не хватает, чтобы накопить, ее точно так же не хватит, чтобы платить за кредит - так что такая покупка однозначно не по карману, какая бы ни была кредитная история.
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