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Як виправити свою
кредитну історію?

Як виправити свою кредитну історію?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 20:10

Как мне улучшить кредитную историю? Помогите пожалуйста!olga052502@gmail.com
olga052502
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:08

Помогите в ситуации, за своей кредитной историей я следила с момента получение первой карты! Это где то с 2014. Мошейническим путем на неё взяли кредит (3тысячи) под бешеные проценты. Я даже писала заявление в полицию! Мощейнка родители мои вычеслили и заставили погасить долг! Но история испорчена, а с нашими зп накопить на нужный товар очень тяжело. Прошу помочь 095 6837465
rockangel_ket
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:03

  rockangel_ket написав:Помогите в ситуации, за своей кредитной историей я следила с момента получение первой карты! Это где то с 2014. Мошейническим путем на неё взяли кредит (3тысячи) под бешеные проценты. Я даже писала заявление в полицию! Мощейнка родители мои вычеслили и заставили погасить долг! Но история испорчена, а с нашими зп накопить на нужный товар очень тяжело. Прошу помочь 095 6837465

Если нет судебного решение, что кредит вщял мошенник, ничего и никто вам не исправит. Все что можно, чтобы исправить историю - взять пусть небольшой кредит, или кредитную карту с небольшим лимитом, и исправно платить.
Если ЗП не хватает, чтобы накопить, ее точно так же не хватит, чтобы платить за кредит - так что такая покупка однозначно не по карману, какая бы ни была кредитная история.
Faceless
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