Инвестиции на рынках США. ETF.

ФОП на ЕП? Как доходы от ФОП были названы в справке от налоговой? Справку делали в личном кабинете или ходили к инспектору?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2017 14:08
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:41
sme3
У меня получилось со стандартным отчетом, который я подавал в налоговую и отчетом, что его налоговая приняла.
Недели две приватбанк выяснял у НБУ, можно ли такое принимать, но потом приняли и подали документы на лицензию. Все не сложно, только вот эта пауза в дней 10 от приватбанка.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:49
я делаю как написано на окне - укажите действующий email-адрес, чтобы испытать демо версию.
Этого не достаточно для сохранения настроек в демо? Надо регистрироваться на сайте интерактива?
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:54
в итоге зарегистрировался на сайте (правда без полного заполнения данных, а на уровне логин и пароль). Ставлю галочку сохранять настройки на сервере. Захожу в демо и делаю покупки. Через время перезапускаю систему а там пусто. Это полный пиз..ц. Вообще не пойму что теперь делать
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