RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 14:08

  Alecdon написав:St/2

Мы уже делали получение лицензии физ лицом где доходы как ФОП были. Деньги успешно ушли. Все работает.

ФОП на ЕП? Как доходы от ФОП были названы в справке от налоговой? Справку делали в личном кабинете или ходили к инспектору?
sme3
 
Повідомлень: 76
З нами з: 13.04.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:41

sme3
У меня получилось со стандартным отчетом, который я подавал в налоговую и отчетом, что его налоговая приняла.
Недели две приватбанк выяснял у НБУ, можно ли такое принимать, но потом приняли и подали документы на лицензию. Все не сложно, только вот эта пауза в дней 10 от приватбанка.
evgeniy_n
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:49

  Kirk Hammet написав:демо сбрасывается при входе / выходе / смены даты (ID меняется на иконке панели задач).как- то так, регистрируйтесь и тогда демо будет всё сохранять.


я делаю как написано на окне - укажите действующий email-адрес, чтобы испытать демо версию.

Этого не достаточно для сохранения настроек в демо? Надо регистрироваться на сайте интерактива?
AximuS
 
Повідомлень: 98
З нами з: 08.12.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:54

в итоге зарегистрировался на сайте (правда без полного заполнения данных, а на уровне логин и пароль). Ставлю галочку сохранять настройки на сервере. Захожу в демо и делаю покупки. Через время перезапускаю систему а там пусто. Это полный пиз..ц. Вообще не пойму что теперь делать
AximuS
 
Повідомлень: 98
З нами з: 08.12.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 1875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4362)
01.01.2018 01:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.