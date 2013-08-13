Инвестиции на рынках США. ETF.

ФОП на ЕП? Как доходы от ФОП были названы в справке от налоговой? Справку делали в личном кабинете или ходили к инспектору?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2017 14:08
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:41
sme3
У меня получилось со стандартным отчетом, который я подавал в налоговую и отчетом, что его налоговая приняла.
Недели две приватбанк выяснял у НБУ, можно ли такое принимать, но потом приняли и подали документы на лицензию. Все не сложно, только вот эта пауза в дней 10 от приватбанка.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:49
я делаю как написано на окне - укажите действующий email-адрес, чтобы испытать демо версию.
Этого не достаточно для сохранения настроек в демо? Надо регистрироваться на сайте интерактива?
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:54
в итоге зарегистрировался на сайте (правда без полного заполнения данных, а на уровне логин и пароль). Ставлю галочку сохранять настройки на сервере. Захожу в демо и делаю покупки. Через время перезапускаю систему а там пусто. Это полный пиз..ц. Вообще не пойму что теперь делать
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:27
График за 100 лет
Уважаемые формучане, помогите плиз.
Когда-то давненько пробегал в инете график за 100 лет по американскому рынку. Очень наглядный, там график большой, но на нем были и акции и облигации, золото и отмечены кризисы и значимые события, например войны и как они влияли на стоимость активов.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:49
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:01
St/2
Спасибо, но не совсем то. Там был график акций, бондов, вроде еще золото было. Еще по нему щелкал, открывалась большая картинка. Эх жаль, давно ищу. Не могу найти. Очень интересный. Там еще в истории расписаны войны, нефтяные кризисы. В общем, будем искать.
Додано: Вів 23 січ, 2018 04:52
Альфа банк всё
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Тарифи на SWIFT переказ були змінені з 19.12.2017. Інформація на сайті на даний момент не актуальна. Наші спеціалісти вже повідомлені і інформація буде відредагована в найближчі дні.
Актуальні тарифи на SWIFT переказ:
1. Переказ в USD/EUR - 1% min 25 у.о. - max 1000 у.о. (у.о.- це валюта переказу (USD/ EUR), але комісія утримується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції)
2. Переказ в рублях - 1% min 400 RUB - max 10 000 RUB (комісія утримується в грн. по курсу НБУ на день проведення операції).
З повагою, Альфа-Банк!
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Какие банки предлагают дешевле перевод за границу ?
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Прокредит и БМ банк знаю.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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