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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:44

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Добрый вечер!

С интересом прочитал все страницы обсуждения, и многое почерпнул для себя, именно как напутствия для дальнейшего изучения вопроса. Впечатлен доступностью изложения и уровнем понимания в вопросе многих авторов в этой ветке :)

На днях завел 50% свободного кеша с 1:1 плечом в ETFы, которые работают в тех отраслях, в которые я верю, что они будут продолжать рост. Ну и которые показывают линейный график последние годы, и у который все в порядке с AUM, Sharpe (а также показателем имени St/2:) - FDN, ROBO, BOTZ, ARKW, KWEB...

Дальше беспокоят несколько вопросов, и буду благодарен за краткие советы, что почитать, кого посмотреть на сей счет:

- Боюсь что непокрытая длинная позиция достаточно опасна, имеет ли смысл покрывать опционами каждую акцию? Все эти Covered Call, Spread и т.д.

- Имеет ли смысл вообще брать акции, которые не платят дивы? Если я, допустим, верю что IT&Tech продолжит рост, может не стоит брать прикрытую equity фонда, а брать long call option? Вроде теоретически PnL тот же на длинной дистанции. Но цена входа намного меньше.

- Что посмотреть дополнительно из платящих дивиденды и, возможно, одновременно хеджирующих инвестицию в индустрию? Цель всего упражнения - умеренный (не взрывной, спекулятивный) рост и частично рекуррентный доход. Ну и времени готов уделять может час в неделю от силы - то есть ежедневно заглядывать в TWS совсем не смогу себе позволить. В идеале - раз в квартал заходить, пусть это и будет частично в ущерб прибыли.

Да, по вопросам зачисления через е-лицензию на счет IB, последние вести с полей:
- Приват для ФОПа требует именно Справку о налогах из налоговой. Декларации, выписки со счета ФОП, ВЭД контракта ФОПа с партнером с инвойсами - им недостаточно. Плюс у них сейчас внутренний рассинхрон разных служб - могут долго и мучительно утверждать СВИФТ, получать лицензию, дать добро, а потом при внесении кеша на счет (в случае налички), начать по новой мучать с тем же финмоном. Причем предыдущее подтверждение на СВИФТ не является гарантией подтверждения внесения средств сверх лимита (экв 300kUAH вроде на сегодня).
- Аваль для ФОПа удовлетворился декларацией. Пытались также потрепать нервы с лимитом на внесение (за месяц - не более 1/12 годового оборота по декларации), но после давления с вопросами о нормативной базе такого ограничения в итоге заапрувили больше.
deem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:29

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Да, был вопросик в ПП, но не могу ответить там, поскольку ростом пока не вышел (недостаточно сообщений). Посему отвечу здесь:

- ETF брал в "грубой" пропорции, так как свободных средств пока не фонтан, плюс ограничение по е-лицензии. Ну и там некий гемор если брать дробный лот, не кратный 100 штукам. Поэтому взял "на глаз", грубо, всех по 100, некоторых, что подешевле, - 200.

- Interactive Broker по запросу присылает договор на английском "Customer Agreement IB_UK-Surname" и справку на русском "Confirmation Letter_Russian_IB UK-Surname", за подписью. Эти документы удовлетворили оба указанных выше банка. Я открывал кейс через службу поддержки, именно письменно. Потому что если звонишь, парень из Британии отвечает, что ничего не дадим - делайте скриншот формы заявления с сайта. Но потом на удивление прислали то что нужно.
deem
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:00

  deem написав:Да, был вопросик в ПП, но не могу ответить там, поскольку ростом пока не вышел (недостаточно сообщений). Посему отвечу здесь:

- ETF брал в "грубой" пропорции, так как свободных средств пока не фонтан, плюс ограничение по е-лицензии. Ну и там некий гемор если брать дробный лот, не кратный 100 штукам. Поэтому взял "на глаз", грубо, всех по 100, некоторых, что подешевле, - 200.

- Interactive Broker по запросу присылает договор на английском "Customer Agreement IB_UK-Surname" и справку на русском "Confirmation Letter_Russian_IB UK-Surname", за подписью. Эти документы удовлетворили оба указанных выше банка. Я открывал кейс через службу поддержки, именно письменно. Потому что если звонишь, парень из Британии отвечает, что ничего не дадим - делайте скриншот формы заявления с сайта. Но потом на удивление прислали то что нужно.


А в чому, власне, проблема із непарними лотами, меншими 100?
mbl6021
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:21

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

А в чому, власне, проблема із непарними лотами, меншими 100?

Насколько я понял поверхностно погуглив вопрос - дальше частично цитаты - не все биржи/ECN работают с odd-lot'ом (например, 120 акций), в таком случае 100 пойдут на одну биржу, а 20 - на ту, где купят. Если ордер - лимитный, то меньше вероятность что он исполнится, по сравнению с целым.

Плюс опционом полностью не покрыть. Плюс, возможно, комиссии удельные выше получаются.
deem
 
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