Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 25 січ, 2018 00:44

Добрый вечер!С интересом прочитал все страницы обсуждения, и многое почерпнул для себя, именно как напутствия для дальнейшего изучения вопроса. Впечатлен доступностью изложения и уровнем понимания в вопросе многих авторов в этой веткеНа днях завел 50% свободного кеша с 1:1 плечом в ETFы, которые работают в тех отраслях, в которые я верю, что они будут продолжать рост. Ну и которые показывают линейный график последние годы, и у который все в порядке с AUM, Sharpe (а также показателем имени St/2:) - FDN, ROBO, BOTZ, ARKW, KWEB...Дальше беспокоят несколько вопросов, и буду благодарен за краткие советы, что почитать, кого посмотреть на сей счет:- Боюсь что непокрытая длинная позиция достаточно опасна, имеет ли смысл покрывать опционами каждую акцию? Все эти Covered Call, Spread и т.д.- Имеет ли смысл вообще брать акции, которые не платят дивы? Если я, допустим, верю что IT&Tech продолжит рост, может не стоит брать прикрытую equity фонда, а брать long call option? Вроде теоретически PnL тот же на длинной дистанции. Но цена входа намного меньше.- Что посмотреть дополнительно из платящих дивиденды и, возможно, одновременно хеджирующих инвестицию в индустрию? Цель всего упражнения - умеренный (не взрывной, спекулятивный) рост и частично рекуррентный доход. Ну и времени готов уделять может час в неделю от силы - то есть ежедневно заглядывать в TWS совсем не смогу себе позволить. В идеале - раз в квартал заходить, пусть это и будет частично в ущерб прибыли.Да, по вопросам зачисления через е-лицензию на счет IB, последние вести с полей:- Приват для ФОПа требует именно Справку о налогах из налоговой. Декларации, выписки со счета ФОП, ВЭД контракта ФОПа с партнером с инвойсами - им недостаточно. Плюс у них сейчас внутренний рассинхрон разных служб - могут долго и мучительно утверждать СВИФТ, получать лицензию, дать добро, а потом при внесении кеша на счет (в случае налички), начать по новой мучать с тем же финмоном. Причем предыдущее подтверждение на СВИФТ не является гарантией подтверждения внесения средств сверх лимита (экв 300kUAH вроде на сегодня).- Аваль для ФОПа удовлетворился декларацией. Пытались также потрепать нервы с лимитом на внесение (за месяц - не более 1/12 годового оборота по декларации), но после давления с вопросами о нормативной базе такого ограничения в итоге заапрувили больше.