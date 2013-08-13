Инвестиции на рынках США. ETF.

|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:27
St/2 тут ни слова о том если есть зарубежные счета) а я о них в спрашивал)
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:15
Если есть счёт, о нем нужно уведомить дфс.
Если вы его пополните с укр счета суммой более 500 дол, платеж попадет в финмониторинг и налоговая узнает сама.
Если есть задача, купить иностранные активы. Лучше открыть брокерский счет и пополнить его напрямую Свифт переводом и укр банк. Можно возить и чемоданом кеш, но есть шанс получить блок по иностранном банковском счёте до подтверждения легальности средств.
реклама
|