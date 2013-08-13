RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:27

St/2 тут ни слова о том если есть зарубежные счета) а я о них в спрашивал)
sergey24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:15

Если есть счёт, о нем нужно уведомить дфс.
Если вы его пополните с укр счета суммой более 500 дол, платеж попадет в финмониторинг и налоговая узнает сама.

Если есть задача, купить иностранные активы. Лучше открыть брокерский счет и пополнить его напрямую Свифт переводом и укр банк. Можно возить и чемоданом кеш, но есть шанс получить блок по иностранном банковском счёте до подтверждения легальности средств.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 02.09.08
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 1982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12389)
08.02.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.