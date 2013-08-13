Инвестиции на рынках США. ETF.

Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам. Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович, передают Українські Новини.

Соглашение между правительствами Украины и США предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).



"Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией и опытом между Украиной и США, а также усилить наше партнерство с Соединенными Штатами", - сказал Данилюк в ходе подписания соглашения.



Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в имплеменатции данного соглашения.



Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.



Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов. Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.



Законом FATCA предусмотрено предоставление иностранными финансовыми учреждениями налоговой службе США (далее - IRS) информации о владельцах счетов (прежде всего по счетам, остаток на которых более 250 000 долларов для юрлица и 50 000 долларов для физлица) в отношении всех субъектов налогообложения в США и юрлиц, в том числе зарегистрированных в Украине, владельцами существенного участия которых являются субъекты налогообложения в США.