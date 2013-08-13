|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:27
St/2 тут ни слова о том если есть зарубежные счета) а я о них в спрашивал)
-
sergey24
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:15
Если есть счёт, о нем нужно уведомить дфс.
Если вы его пополните с укр счета суммой более 500 дол, платеж попадет в финмониторинг и налоговая узнает сама.
Если есть задача, купить иностранные активы. Лучше открыть брокерский счет и пополнить его напрямую Свифт переводом и укр банк. Можно возить и чемоданом кеш, но есть шанс получить блок по иностранном банковском счёте до подтверждения легальности средств.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10122
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2018 16:57
St/2 написав:
Если есть счёт, о нем нужно уведомить дфс.
Если вы его пополните с укр счета суммой более 500 дол, платеж попадет в финмониторинг и налоговая узнает сама.
Если есть задача, купить иностранные активы. Лучше открыть брокерский счет и пополнить его напрямую Свифт переводом и укр банк. Можно возить и чемоданом кеш, но есть шанс получить блок по иностранном банковском счёте до подтверждения легальности средств.
понял, спасибо, вопрос снят
-
sergey24
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2018 17:37
St/2 написав:
Если есть задача, купить иностранные активы. Лучше открыть брокерский счет и пополнить его напрямую Свифт переводом и укр банк. Можно возить и чемоданом кеш, но есть шанс получить блок по иностранном банковском счёте до подтверждения легальности средств.
Чемоданами сейчас тоже не повозишь
“Under the Bank Secrecy Act, banks and other financial institutions must report cash deposits greater than $10,000. But since many criminals are aware of that requirement, banks also are supposed to report any suspicious transactions, including deposit patterns below $10,000,” the Times reported.
“Last year, banks filed more than 700,000 suspicious activity reports. Owners who are caught up in structuring cases often cannot afford to fight. The median amount seized by the IRS was $34,000, according to the Institute for Justice analysis, while legal costs can easily mount to $20,000 or more.”
-
sme3
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 13.04.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 01:22
Еще вопрос в тему, если взять е лицензию, перевести деньги свифтом брокеру.
То налоги я должен заплатить с дохода который вывел с брокера на свой банковский счет в Украине.
Не важно когда его вывел через гол либо через 10 лет.
Двойного налогообложения не будет, я только оплачиваю в Украине .
-
sergey24
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 04:50
Господа прошу совета,
Подскажите пожалуйста почему сейчас падают TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) и IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)? Хотя у них отрицательная корреляция к SPY и VXUS.
Спасибо.
-
Alfisti
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 18.10.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 05:21
Alfisti написав:
Господа прошу совета,
Подскажите пожалуйста почему сейчас падают TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) и IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)? Хотя у них отрицательная корреляция к SPY и VXUS.
Спасибо.
Потому что процентная ставка растёт
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 6871
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:11
Alfisti написав:
Господа прошу совета,
Подскажите пожалуйста почему сейчас падают TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) и IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)? Хотя у них отрицательная корреляция к SPY и VXUS.
Спасибо.
Сейчас одновременно три базовых класса активов. Это означает, что сворачиваются плечи в спекулятивных активах. А вот кризис сопровождается перетоком капитала между риском и защитными активами
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10122
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:33
Поклон ответившим.
Сам думал о процентной ставке, но уж больно резковат спад. Видимо совокупность факторов.
Ну значит надо тарить лесенкой на пол-котлеты
-
Alfisti
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 18.10.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:33
Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам. Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович, передают Українські Новини.
Соглашение между правительствами Украины и США предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).
"Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией и опытом между Украиной и США, а также усилить наше партнерство с Соединенными Штатами", - сказал Данилюк в ходе подписания соглашения.
Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в имплеменатции данного соглашения.
Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.
Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов. Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.
Законом FATCA предусмотрено предоставление иностранными финансовыми учреждениями налоговой службе США (далее - IRS) информации о владельцах счетов (прежде всего по счетам, остаток на которых более 250 000 долларов для юрлица и 50 000 долларов для физлица) в отношении всех субъектов налогообложения в США и юрлиц, в том числе зарегистрированных в Украине, владельцами существенного участия которых являются субъекты налогообложения в США.
Инвестируйте легально.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10122
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1986
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама
|