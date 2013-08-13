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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:29

St/2 Как-то достаточно односторонне все, в угоду IRS. Ничего не сказано, по крайней мере, напрямую, что IRS начнет передать ДФС взамен.
deem
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:20

deem
Навряд, но папочка на каждого в ЦРУ накапливается.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 03:08

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Я так понимаю это профильный вопрос в данной теме. Хотелось бы больше конкретики - как именно это можно сделать ?

Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер може стати кожен українець

Цінні папери, розміщені на закордонних біржах, стали доступні не тільки для великих інвесторів, але і для будь-якого громадянина України. Українці можуть купити іноземні цінні папери та вільно ними розпоряджатися: продавати, дарувати, передавати у спадок і т.д.

Про це порталу Finance.ua розповіли в прес-службі Національного депозитарію України.

Так, з 06.02.2018 стало чинним рішення N 871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України».

Ініціатива спростити допуск цінних паперів іноземних емітентів з українськими активами на фондовий ринок і зняти обмеження щодо їх обігу народилася при спільній роботі Національного депозитарію України (НДУ) з учасниками ринку.

Остаточне рішення було прийнято в результаті співпраці з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Істотно спрощена процедура допуску цінних паперів на ринок України дозволить збільшити обсяги торгів на українському фондовому ринку і зробить його більш привабливим для первинного публічного розміщення.

«Нам потрібно пожвавити український ринок цінних паперів. Один із способів – забезпечити інвесторам ефективну інфраструктуру для придбання зарубіжних активів. Рішення про спрощення доступу іноземних цінних паперів відіграє в цьому процесі одну з головних ролей. В результаті, спростилася процедура входу цінних паперів на ринок. Тепер все що необхідно зробити емітенту для отримання дозволу від НКЦПФР на допуск цінних паперів іноземної компанії – заповнити стандартну форму заявки. Збір іншої інформації і введення на український фондовий ринок – здійснює НДУ. Зняті обмеження за кількістю обігу цінних паперів для їх власників. Для учасників ринку це хороша можливість для розширення пакету послуг», – говорить Голова Правління НДУ Міндаугас Бакас.

Як зазначає начальник Відділу міжнародних відносин та розвитку діяльності НДУ Євген Дідківський, рішення скасовує обмеження обсягу іноземних цінних паперів, допущених до обігу на ринку України. Будь-яка кількість паперів певного випуску, що отримав допуск, може заводитися в країну. Обіг паперів не обов’язково має відбуватися на біржі. Це дає більше свободи покупцям і продавцям, які можуть домовлятися про купівлю-продаж між собою. Цінні папери можуть дарувати, передавати у спадок тощо.

«Крім цього, тепер допуск іноземних цінних паперів може бути дозволений не тільки за заявою емітента, а й за зверненням НДУ. Раніше, якщо емітент не був зацікавлений в обігу його цінних паперів в Україні, це не могло статися. Тепер НДУ може отримати дозвіл в інтересах інвесторів», – говорить Дідківський.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42043 ... ukrayinets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:58

St/2
Я вчера все 42+ страницы ветки прочитала. плюс минимальные требования interactivebrokers.
Если у меня есть 10к, есть оф.доход. Мне нужно открыть счет привате, получить е-лицензию. Перечислить деньги брокеру. Потом приобрести ЦБ.
На счету у брокера должны остаться деньги? Или пустой счет остается?
И потом, плата за пользование счетом 10 дол. т.е. 120 в год.
Т.е. выгодно ежемесячно докупать бумаги?
А если не докупать, то всю возможную прибыль съедает комиссия за пользование счетом?
bannikovaab
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Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
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Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
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