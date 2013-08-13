Инвестиции на рынках США. ETF.

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 40414243 Додано: Сер 21 лют, 2018 21:54 St/2

Возникает еще больше вопросов.



Если не подавать декларацию и не платить налог и допустим при выводе тела депозита на банк. счет с которого заводил через e.лицензию, могут быть у банка или дфс воросы и блокировки, если сумма не превышает ввод? Как доказать что я это не прибыль?



Далее если делал ввод с зарубежного банка и вывожу на свой украинский только часть изначального депозита, как тут доказать укр. банку и дфс что не получил прибыль?



Как я понял все преимущество валютного инвестирования теряется при уплате налогов т.к. все надо считать в гривне по курсу, верно? Например за год заработано +5%, все позиции закрыты, в то же время девальвация гривны за год была на 20%. Налоги придется платить с 25% прибыли в гривне, в долларовом эквиваленте можно получить 0 и даже минус. Makepeace Повідомлень: 4 З нами з: 18.04.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лют, 2018 09:35 Makepeace

Для того, что бы уплатить налоги, нужно собрать документы в установленном порядке. Либо это делает физ лицо, либо такой пакет должны собрать в ДФС, и передать материалы в суд.

Если деньги не выводились из брокерского счета на украинский банковский счет то обеим сторонам, даже при желании собрать документы в установленном порядке для учета налогов практически невозможно.



Если деньги таки выводились на украинский банковский счет, сумма больше 150к грн или платежи регулярны, то эта информация попадет в фин мониторинг и со временем в ДФС. Самый худший вариант в данной ситуации это НДФЛ на все заведенные деньги +3% штрафа. Но доказать факт отправки средств брокеру и уменьшить базу НДФЛ до положительной разницы, думаю вполне реально.



Что бы убрать вопросы подачи налоговой декларации при вводе/выводе денежных средств с украинских банковских счетов, предлагаю работать через брокера Универ. Они готовят отчетность, по украинским нормам и учет налогов по торговли иностранными активами не отличается от торговли укр активами.



По поводу собственно налогов и курсовой разницы.

Действительно, деньги на брокерском счете находятся в валюте, но учет происходит в гривне. Потому даже при нулевой доходности и девальвации возникает база для НДФЛ.

В каком то смысле это компенсируется низкой ставкой, в евро и долларе НДФЛ от 30% до 60% инвестиционной прибыли. В гривне он 18%, в рубле 13%.

Очевидных вывода здесь два:

1) Пассивные стратегии. Активы только докупаются, тогда базы для НДФЛ нет, а все декларации поданы. Из минусов, средняя доходность 7-10%, общий разброс от 0 до 20%.

2) Высокопрыбыльная активная стратегия. Должна иметь целевую доходность от 25%, тогда это будет иметь смысл.



Не очевидных, тоже два:

1) Офшорное юр лицо. Но размер капитала должен быть большим, что бы разница в доходности активной и пассивной стратегий перекрывала админ расходы по содержанию офшора.

2) Активная стратегия завернута в фонд. В таком случае инвестор физ лицо, покупает пай и до момента продажи не имеет базы для НДФЛ. Но, расходы для фонда от 30куе, их несет управляющий. Потому для запуска должен быть большой капитал, либо высокие тарифы, что не факт, что лучше пассивной стратегии.



P.S. На пол консультации напечатал)) St/2

Повідомлень: 10148 З нами з: 02.09.08 Подякував: 652 раз. Подякували: 1426 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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