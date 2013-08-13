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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:54

St/2
Возникает еще больше вопросов.

Если не подавать декларацию и не платить налог и допустим при выводе тела депозита на банк. счет с которого заводил через e.лицензию, могут быть у банка или дфс воросы и блокировки, если сумма не превышает ввод? Как доказать что я это не прибыль?

Далее если делал ввод с зарубежного банка и вывожу на свой украинский только часть изначального депозита, как тут доказать укр. банку и дфс что не получил прибыль?

Как я понял все преимущество валютного инвестирования теряется при уплате налогов т.к. все надо считать в гривне по курсу, верно? Например за год заработано +5%, все позиции закрыты, в то же время девальвация гривны за год была на 20%. Налоги придется платить с 25% прибыли в гривне, в долларовом эквиваленте можно получить 0 и даже минус.
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:35

Makepeace
Для того, что бы уплатить налоги, нужно собрать документы в установленном порядке. Либо это делает физ лицо, либо такой пакет должны собрать в ДФС, и передать материалы в суд.
Если деньги не выводились из брокерского счета на украинский банковский счет то обеим сторонам, даже при желании собрать документы в установленном порядке для учета налогов практически невозможно.

Если деньги таки выводились на украинский банковский счет, сумма больше 150к грн или платежи регулярны, то эта информация попадет в фин мониторинг и со временем в ДФС. Самый худший вариант в данной ситуации это НДФЛ на все заведенные деньги +3% штрафа. Но доказать факт отправки средств брокеру и уменьшить базу НДФЛ до положительной разницы, думаю вполне реально.

Что бы убрать вопросы подачи налоговой декларации при вводе/выводе денежных средств с украинских банковских счетов, предлагаю работать через брокера Универ. Они готовят отчетность, по украинским нормам и учет налогов по торговли иностранными активами не отличается от торговли укр активами.

По поводу собственно налогов и курсовой разницы.
Действительно, деньги на брокерском счете находятся в валюте, но учет происходит в гривне. Потому даже при нулевой доходности и девальвации возникает база для НДФЛ.
В каком то смысле это компенсируется низкой ставкой, в евро и долларе НДФЛ от 30% до 60% инвестиционной прибыли. В гривне он 18%, в рубле 13%.
Очевидных вывода здесь два:
1) Пассивные стратегии. Активы только докупаются, тогда базы для НДФЛ нет, а все декларации поданы. Из минусов, средняя доходность 7-10%, общий разброс от 0 до 20%.
2) Высокопрыбыльная активная стратегия. Должна иметь целевую доходность от 25%, тогда это будет иметь смысл.

Не очевидных, тоже два:
1) Офшорное юр лицо. Но размер капитала должен быть большим, что бы разница в доходности активной и пассивной стратегий перекрывала админ расходы по содержанию офшора.
2) Активная стратегия завернута в фонд. В таком случае инвестор физ лицо, покупает пай и до момента продажи не имеет базы для НДФЛ. Но, расходы для фонда от 30куе, их несет управляющий. Потому для запуска должен быть большой капитал, либо высокие тарифы, что не факт, что лучше пассивной стратегии.

P.S. На пол консультации напечатал))
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:12

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:предлагаю работать через брокера Универ

А риски? Отзывы об Exante не очень...
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:12

Vuch
Отзывы от J.P. Morgan очень. Входной билет в приватбанкинг от $10M.

Экзанте регулируемый брокер, страховка от регулятора 20к евро. Рисков со стороны ИК Универ совсем отсутствует, так как счета открыты в Экзанте, а Универ занимается только сопровождением и консалтингом.

Потому, если есть желание работать в белую, а сумма капитал в пределах годового лимита по Е-лицензиям, связка Универ+Экзанте отлично подходит. Если сумма немного больше, за 2-3 года выведете ее по белому, купите SPY или акции Гугл, которые можно за 30 евро перевести в любого другого брокера, в тот же Интерактив.

Лезть в Интерактивброкерс с капиталом меньше 30к дол, смысла нет, они выставят запреть - не более 3 сделок в неделю (купил - продал - купил - отдыхай до понедельника).
Начиная со 100к, в Интерактиве комфортно, нет платы за сопровождение счета, дешевле плечи, доступны все инструменты. Но подчеркну, Интерактив это пусть и отличный, но дискаунтер. Это как чистый магазин АТБ. Хочется личного подхода, прийти в офис поговорить о жизни? Пожалуйста,, приват банкинг в Голдмансакс или Банк оф Америка, но капитал надо нарастить еще на порядок.

В целом, каждый выбор делает сам, и оптимальным он будет для каждого также своим, исходя из целей и материальных возможностей.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:08

St/2 просто тут Exante нет, а деньги потерять не хочется (страховка €20k — это смешно). И IB от 10k работать начинает, а количество операций в неделю не смущает.
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:28

  Vuch написав:St/2 страховка €20k — это смешно

Страховка на денежные средства, это критично для деривативных спекулянтов.
Бумаги не теряются, даже на ярд можно смело покупать.

Кстати, Экзанте, насколько я знаю, субброкер IB на американском рынке.

Единственная сложная трудность, при работе через IB, это отчетность в ДФС.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:52

  St/2 написав:Единственная сложная трудность, при работе через IB, это отчетность в ДФС.

Один раз проконсультироваться со специалистами — и проблема решена, разве нет?
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:05

Vuch отчетность от IB на англ.
ДФС нужен отчет на укр, сшитый с смолой и оттиском, и главное, с печатью биржи. У СМЕ нет печати и это засада))

ДФС скорее всего согласится с доходами, но не примет документы о затратах, в результате НДФЛ на 100% доходов.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:10

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Очень сомневаюсь, что это нельзя решить.
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:45

Vuch
Я готов заплатить 3% штрафа, и посмотреть как ДФС соберет эти документы для меня ;)
St/2
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