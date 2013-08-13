Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 22 лют, 2018 09:35

Makepeace

Для того, что бы уплатить налоги, нужно собрать документы в установленном порядке. Либо это делает физ лицо, либо такой пакет должны собрать в ДФС, и передать материалы в суд.

Если деньги не выводились из брокерского счета на украинский банковский счет то обеим сторонам, даже при желании собрать документы в установленном порядке для учета налогов практически невозможно.



Если деньги таки выводились на украинский банковский счет, сумма больше 150к грн или платежи регулярны, то эта информация попадет в фин мониторинг и со временем в ДФС. Самый худший вариант в данной ситуации это НДФЛ на все заведенные деньги +3% штрафа. Но доказать факт отправки средств брокеру и уменьшить базу НДФЛ до положительной разницы, думаю вполне реально.



Что бы убрать вопросы подачи налоговой декларации при вводе/выводе денежных средств с украинских банковских счетов, предлагаю работать через брокера Универ. Они готовят отчетность, по украинским нормам и учет налогов по торговли иностранными активами не отличается от торговли укр активами.



По поводу собственно налогов и курсовой разницы.

Действительно, деньги на брокерском счете находятся в валюте, но учет происходит в гривне. Потому даже при нулевой доходности и девальвации возникает база для НДФЛ.

В каком то смысле это компенсируется низкой ставкой, в евро и долларе НДФЛ от 30% до 60% инвестиционной прибыли. В гривне он 18%, в рубле 13%.

Очевидных вывода здесь два:

1) Пассивные стратегии. Активы только докупаются, тогда базы для НДФЛ нет, а все декларации поданы. Из минусов, средняя доходность 7-10%, общий разброс от 0 до 20%.

2) Высокопрыбыльная активная стратегия. Должна иметь целевую доходность от 25%, тогда это будет иметь смысл.



Не очевидных, тоже два:

1) Офшорное юр лицо. Но размер капитала должен быть большим, что бы разница в доходности активной и пассивной стратегий перекрывала админ расходы по содержанию офшора.

2) Активная стратегия завернута в фонд. В таком случае инвестор физ лицо, покупает пай и до момента продажи не имеет базы для НДФЛ. Но, расходы для фонда от 30куе, их несет управляющий. Потому для запуска должен быть большой капитал, либо высокие тарифы, что не факт, что лучше пассивной стратегии.



P.S. На пол консультации напечатал))