Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 22 лют, 2018 23:31

St/2

Спасибо за развернутый ответ.

По поводу Универа и Exnte там схема интересная, особенно в связи с тем что они сами готовят отчетность, но к сожалению брокер действительно менее надежный чем IB. Как показала практика Cysec не вернет даже 20k$ в случае банкротства брокера. + непонятно на чье имя будут зарегистрированы ценные бумаги и etf.



Далее что касается вывода и налогов напрямую с американских брокеров.

При выводе суммы изначального депозита (по курсу ввода) например через 5 лет, достаточно ли показать банку/дфс эту сумму 5-ти летнего ввода с украинского банка (до положительной разницы) что б они не придерались происхождении средств и не облагали налогами или все таки им надо стейтменты от брокера с переводом на украинский?



Если я захочу вести торговлю с закрытием позиций/ребалансировкой ежегодно, то в принципе если не подавать декларацию каждый год, через 5 лет я могу подать декларацию, по типу что якобы я держал позиции не закрывая и зафиксил только спустя 5 лет перед выводом. Они не как не проверят, мокрой печати все равно нет, да и документы от брокера на английском они ж не принимают?



Вот не пойму до конца по поводу курсовой разницы, вообще не вижу логики в пересчете всего депозита в гривну по курсу. Почему тогда валютные банковские депозиты не пересчитывают? Положил на депозит на год под 4%, девальвация за этот год произошла на 20% (напр. с 24 до 30), на выходе получите 18% НДФЛ не только с 4% прибыли а и с 20%, что в $ эквиваленте вышли б убытки. Абсурдно, да, никто б тогда не ложил вообще в валюте. Тут такая же ситуация как и с депозитами, я приношу в банк $ и делаю валютный перевод, почему на выходе я должен. Через 10 лет курс может просесть в 2 раза, и я буду должен заплатить НДФЛ на просто за 100% девальвацию Нац. валюты. По моему это бред.



По поводу офшоров, если сумма небольшая (до 50к), возможно ли открытие простого офшорного счета (цена вопроса от 500$ до неск. тыщ) с картой и вывода депозита/прибыли на него и пользование/снятия в любой точке мира платя пару % комиссии.