|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:31
Здравствуйте!
А подскажите, можно ли работать исключительно через европейский банк (ввод/вывод средств)? Вот у меня например есть счет в польском банке, там уже лежит денежка достаточная для открытия счета в ексанте или ИБ + каждый месяц по 700-1000 евро новых приходит от польского клиента.
Вопросы:
1. Могу я открыть счет у брокера, завести на него денежку с этого польского банковского аккаунта и потом на него же выводить прибыль?
2. Мне ведь тогда не нужно будет никаких отчетов в налоговую и всяких там лицензий, верно?
3. Не будет ли проблем с брокером из-за того что я гражданин Украины, живу в Украине, в Польше у меня нет даже почтового адреса, но при этом использую польский банковский аккаунт?
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:31
St/2
Спасибо за развернутый ответ.
По поводу Универа и Exnte там схема интересная, особенно в связи с тем что они сами готовят отчетность, но к сожалению брокер действительно менее надежный чем IB. Как показала практика Cysec не вернет даже 20k$ в случае банкротства брокера. + непонятно на чье имя будут зарегистрированы ценные бумаги и etf.
Далее что касается вывода и налогов напрямую с американских брокеров.
При выводе суммы изначального депозита (по курсу ввода) например через 5 лет, достаточно ли показать банку/дфс эту сумму 5-ти летнего ввода с украинского банка (до положительной разницы) что б они не придерались происхождении средств и не облагали налогами или все таки им надо стейтменты от брокера с переводом на украинский?
Если я захочу вести торговлю с закрытием позиций/ребалансировкой ежегодно, то в принципе если не подавать декларацию каждый год, через 5 лет я могу подать декларацию, по типу что якобы я держал позиции не закрывая и зафиксил только спустя 5 лет перед выводом. Они не как не проверят, мокрой печати все равно нет, да и документы от брокера на английском они ж не принимают?
Вот не пойму до конца по поводу курсовой разницы, вообще не вижу логики в пересчете всего депозита в гривну по курсу. Почему тогда валютные банковские депозиты не пересчитывают? Положил на депозит на год под 4%, девальвация за этот год произошла на 20% (напр. с 24 до 30), на выходе получите 18% НДФЛ не только с 4% прибыли а и с 20%, что в $ эквиваленте вышли б убытки. Абсурдно, да, никто б тогда не ложил вообще в валюте. Тут такая же ситуация как и с депозитами, я приношу в банк $ и делаю валютный перевод, почему на выходе я должен. Через 10 лет курс может просесть в 2 раза, и я буду должен заплатить НДФЛ на просто за 100% девальвацию Нац. валюты. По моему это бред.
По поводу офшоров, если сумма небольшая (до 50к), возможно ли открытие простого офшорного счета (цена вопроса от 500$ до неск. тыщ) с картой и вывода депозита/прибыли на него и пользование/снятия в любой точке мира платя пару % комиссии.
-
Makepeace
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:52
slonomag написав:
1. Могу я открыть счет у брокера, завести на него денежку с этого польского банковского аккаунта и потом на него же выводить прибыль?
Конечно можете.
slonomag написав:
2. Мне ведь тогда не нужно будет никаких отчетов в налоговую и всяких там лицензий, верно?
О движении средств на иностранном банковском счете вы должны уведомить ДФС.
slonomag написав:
3. Не будет ли проблем с брокером из-за того что я гражданин Украины, живу в Украине, в Польше у меня нет даже почтового адреса, но при этом использую польский банковский аккаунт?
С брокером проблем не будет. Функция фин контроля в значительно большей части лежит на банке.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10154
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|2026
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама
|