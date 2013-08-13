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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:23

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

А что будет с купленными бумагами в случае если брокер прекратит свою деятельность? Как я понял все данные хранятся в депозитарии и если на моем счете у брокера денег нет, то риски минимальны.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  ihcity написав:Покупал больше 3х операций в неделю. Все работало. Может уже отменили это ограничение?


до 20.000 доларів є обмеження на кількість операцій
ось так :(
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