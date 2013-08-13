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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:23

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

А что будет с купленными бумагами в случае если брокер прекратит свою деятельность? Как я понял все данные хранятся в депозитарии и если на моем счете у брокера денег нет, то риски минимальны.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  ihcity написав:Покупал больше 3х операций в неделю. Все работало. Может уже отменили это ограничение?


до 20.000 доларів є обмеження на кількість операцій
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:34

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Да, бумаги учитываются отдельно.
Брокерский риск относится к деньгам.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 12:38

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:По поводу курсовой разницы. Если сегодня пополнить счет брокера (на банк это не распространяется). То в какой бы валюте деньги на счет не зашли, с точки зрения ДФС это будет сумма в гривне посчитанная по оф курсу. Если сделок не будет на 31 декабря будет сумма в гривне пересчитана, и если в гривне будет прибыль (от девальвации), с нее нужно уплатить НДФЛ.

Допустим если купиь ETF на всю сумму депозита и держать 10 лет, то декларация подается один раз или каждый год но налоги не платятся?

Касательно зарубежных банковских счетов, если просто хранить на текущем счете, по закону там тоже средства надо пересчитывать по курсу гривны ежегодно?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:00

Makepeace Об наличии активов налоговую нужно уведомлять ежегодно. Но налог платить нужно только после продажи.

Налог на курсовую стоимость по банковским счетам не платится. Но по иностранным, нужно давать отчет по движение, сколько ушло/зашло.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:01

Тогда совсем как-то не справедливо, что если деньги просто лежат на брокерском счету (по сути так же как и на банковском), обязательно нужно декларировать и конвертировать через гривну
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:14

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  d_12 написав:до 20.000 доларів є обмеження на кількість операцій


Не на количество операций, а на количество операций типа "открыл позицию-закрыл позицию в течении того же дня". И не до 20к, а до 25к (в кеше+бумагах). Называется сие Day Trading, а если таких операций больше 4-х за период 5-ти торговых дней, это называется Pattern Day Trading - признак того, что вы ведете ежедневную торговлю с недостаточным для этого балансом. Правило исходит от самой биржи (или регулятора - не суть важно), а брокер просто энфорсит данное правило.
deem
 
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