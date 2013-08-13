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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:23
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
А что будет с купленными бумагами в случае если брокер прекратит свою деятельность? Как я понял все данные хранятся в депозитарии и если на моем счете у брокера денег нет, то риски минимальны.
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:09
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
до 20.000 доларів є обмеження на кількість операцій
ось так :(
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:34
inside
Да, бумаги учитываются отдельно.
Брокерский риск относится к деньгам.
Додано: Сер 28 лют, 2018 12:38
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Допустим если купиь ETF на всю сумму депозита и держать 10 лет, то декларация подается один раз или каждый год но налоги не платятся?
Касательно зарубежных банковских счетов, если просто хранить на текущем счете, по закону там тоже средства надо пересчитывать по курсу гривны ежегодно?
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:00
Makepeace Об наличии активов налоговую нужно уведомлять ежегодно. Но налог платить нужно только после продажи.
Налог на курсовую стоимость по банковским счетам не платится. Но по иностранным, нужно давать отчет по движение, сколько ушло/зашло.
Додано: Сер 28 лют, 2018 19:01
Тогда совсем как-то не справедливо, что если деньги просто лежат на брокерском счету (по сути так же как и на банковском), обязательно нужно декларировать и конвертировать через гривну
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:14
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Не на количество операций, а на количество операций типа "открыл позицию-закрыл позицию в течении того же дня". И не до 20к, а до 25к (в кеше+бумагах). Называется сие Day Trading, а если таких операций больше 4-х за период 5-ти торговых дней, это называется Pattern Day Trading - признак того, что вы ведете ежедневную торговлю с недостаточным для этого балансом. Правило исходит от самой биржи (или регулятора - не суть важно), а брокер просто энфорсит данное правило.
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