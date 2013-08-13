Инвестиции на рынках США. ETF.

inside
Можно от 1.
Тарифы оптимальны от 100.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03
Новий закон який підписав президент може дозволити інвестувати за кордон без ліцензії та переказувати гроші без довідок про походження
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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