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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14

inside
Можно от 1.
Тарифы оптимальны от 100.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03

Новий закон який підписав президент може дозволити інвестувати за кордон без ліцензії та переказувати гроші без довідок про походження
Джерело
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:26

St/2
Хотел у Вас получить небольшую консультацию по поводу брокера.Можно Вам написать на почту укр.нет?(на форуме пока не могу в лс).Спасибо.
vader
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:42

vader
Да, конечно
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:59

Здравствуйте !
Подскажите через какого брокера торговать на московской бирже ?
ТОЛПА
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:08

ТОЛПА
К МБ доступ даем exante на прямую и через Универ.
Так же у всех крупных РФ брокеров есть дочки на Кипре или в Прибалтике.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:32

St/2
Церих на Кипре надёжно ?
ТОЛПА
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:49

ТОЛПА

Леман, 190 лет истории, кредитный рейтинг трипл Эй, надежно?

В рамках страховки от регулятора, вполне. В Лондоне есть Открытие, там страховка 50к фунтов. В штатах МБ дискаунтеры не дают, а праймы, там порог входа высок.
St/2
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Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
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